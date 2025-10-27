Estos goles de Diego Campos y Jeison Lucumí tienen lo suyo, hasta polémica (videos)

Diego Campos respondió con gol en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

Liga Deportiva Alajuelense se dejó la victoria (3-2) contra Pérez Zeledón y eso significa que el equipo de Óscar “Macho” Ramírez continúa como líder del Torneo de Apertura 2025 y con un partido menos.

Los goles de Diego Campos y de Jeison Lucumí tuvieron lo suyo, por cómo la Liga hilvanó las jugadas en sí y por la definición.

En el de Diego Campos, que fue el segundo, también hay una buena dosis de polémica, pues los generaleños reclamaron una falta de Celso Borges que el árbitro no consideró como tal.

¿Vio el primer tanto, el de Doryan Rodríguez? Podrá hacerlo en este artículo.

⏰ 55’ Gol de Diego Campos que coloca el 2-1 para Alajuelense. pic.twitter.com/8ECqTb8EOl — FUTV (@FUTVCR) October 27, 2025

⏰ 90+1’ Jeison Lucumí pone el 3-1 para Alajuelense en los últimos minutos. pic.twitter.com/7lbkEzsvhx — FUTV (@FUTVCR) October 27, 2025

