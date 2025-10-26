Gol de Alajuelense: Vea el globito de Doryan Rodríguez y su beso al escudo en pleno festejo (video)

Doryan Rodríguez marcó el 1-0 en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

Liga Deportiva Alajuelense abrió el marcador en el partido contra Pérez Zeledón en el minuto 15. Los rojinegros saben que si ganan, retienen el liderato. Y aquí puede seguir las principales incidencias de este partido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Doryan Rodríguez aprovechó que Bryan Segura no salió bien y levantó un globito para enviar el balón al fondo.

Pero en esa anotación, también tuvo mucho que ver Rashir Parkins, al meter un pase preciso desde atrás.

⏰ 16’ Gol de Doryan Rodríguez y Alajuelense gana 1-0. pic.twitter.com/PSQ3eoQtAR — FUTV (@FUTVCR) October 26, 2025

