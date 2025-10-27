Puro Deporte

Así quedó la pierna del jugador de Pérez Zeledón luego de la entrada de Celso Borges (imágenes sensibles)

La polémica se hizo presente en una acción entre Celso Borges de Alajuelense y Kendall Porras de Pérez Zeledón, que el árbitro dejó pasar

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kendall Porras queda en el suelo tras la jugada con Celso Borges que desató la polémica en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso BorgesLiga Deportiva AlajuelenseAlajuelenseTorneo Apertura 2025Pérez Zeledón
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.