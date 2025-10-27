Así quedó la pierna del jugador de Pérez Zeledón luego de la entrada de Celso Borges (imágenes sensibles)

Kendall Porras queda en el suelo tras la jugada con Celso Borges que desató la polémica en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón.

Alajuelense y Pérez Zeledón disputaron un reñido juego este domingo en el estadio Alejandro Morera Soto, que se saldó con victoria rojinegra 3 goles a 2.

Con este resultado, el equipo que dirige Óscar “Macho” Ramírez continúa de líder. Sin embargo, la polémica se hizo presente en el segundo gol, conseguido por Diego Campos al minuto 55.

Todo nació de una pelota recuperada por Celso Borges, que disputó el balón con Kendall Porras en una dura entrada. Los generaleños consideran que hubo falta, mientras los manudos estiman que su volante le fue al balón.

El árbitro Keylor Herrera dejó seguir la acción y tampoco acudió a revisar al VAR, mientras Kendall Porras se retorcía en el suelo.

El partido siguió su curso, y después de esa jugada cada uno de los equipos anotó un gol, hasta el 3-2 final.

Tras el final, Pérez Zeledón decidió protestar de otra manera: subió a sus redes sociales fotografías de la pierna de Porras donde se aprecian las marcas que dejó la acción, e incluso al médico aplicando puntos de sutura.

Esta es la pierna de Kendall Porras tras la jugada con Celso Borges, en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (Municipal de Pérez Zeledón/Municipal de Pérez Zeledón)

Los sureños acompañaron las fotos con un irónico mensaje: “No era falta y tampoco había necesidad de ir a revisar la jugada. ¡Buenas noches familia, nos quedan cuatro finales y lucharemos con todo!“.