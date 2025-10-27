Fútbol

Analistas arbitrales no encuentran explicación al error del árbitro en brusca entrada de Celso Borges

Celso Borges hizo una barrida muy fuerte a jugador de Pérez Zeledón, la acción ni siquiera fue señalada y terminó en gol de Alajuelense

Por Esteban Valverde
El árbitro Keylor Herrera se quedó corto al no amonestar a un jugador de Sporting.
El árbitro Keylor Herrera terminó cuestionado luego del duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón, donde no pitó una clara falta de Celso Borges sobre Kendall Porras.







