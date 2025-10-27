Analistas arbitrales no encuentran explicación al error del árbitro en brusca entrada de Celso Borges

El árbitro Keylor Herrera terminó cuestionado luego del duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón, donde no pitó una clara falta de Celso Borges sobre Kendall Porras.

Greivin Porras y Ricardo Cerdas, analistas arbitrales, fueron enfáticos en que no hay forma de entender el accionar de Keylor Herrera en la jugada que protagonizaron Celso Borges (capitán de Alajuelense) y Kendall Porras (futbolista de Pérez Zeledón), la cual terminó con Porras siendo soturado y sin sanción para Borges.

En la acción Porras va por el balón, no obstante Borges se barre para cortar el ataque y en la jugada los tacos del futbolista manudo quedan en la espinilla derecha del generaleño, quien terminó con dos huecos en su pierna, los cuales según Pérez ameritaron tratamiento y sotura.

“El término que uso es inexplicable, trato de ver y justificar el accionar de Keylor Herrera, pero la verdad no lo logro. Puede que el árbitro no pudiera ver el contacto, eso es parte del juego, pero que no lo vean los del VAR me parece rarísimo. Aunque siendo honestos esa jugada es tan clara que ni siquiera se ocupa el VAR es de Keylor totalmente”, manifestó Greivin Porras.

El excentral acotó que desde su perspectiva solamente hay una sanción para la jugada.

“Es una jugada muy clara de juego brusco grave, de tarjeta roja directa y sin ninguna duda. Aquí fue muy evidente la acción violenta de Celso Borges”, añadió.

Ricardo Cerdas coincidió con su colega y mencionó que desde su perspectiva, Keylor Herrera debió desarrollar malicia y cuando vio la pierna del futbolista de Pérez tan afectada pudo valorar el accionar.

“Si un jugador está sangrando pues es muy difícil que un balón causara ese sangrado. Si el central está viendo que hubo un contacto que él de entrada no percibió, pues debe reconsiderar y entender que la jugada pasaría a ser un juego brusco grave con tarjeta roja directa”, pronunció.

Kendall Porras quedó en el césped del Morera Soto luego de la entrada de Celso Borges, en el duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)

Al preguntarle a Cerdas cómo evaluaría él esa jugada, él respondió:

“No hay duda de que hay que señarla, salvo que exista otra toma, pero con lo que vemos hay una falta muy clara de juego brusco que debe ser sancionada con tarjeta roja directa, no hay más”, finalizó.

Keylor Herrera es uno de los centrales que Costa Rica tiene en proyección para la Copa del Mundo 2026, pero este tipo de actuaciones generan dudas según Greivin Porras.

“Casualmente, Keylor Herrera había tenido un buen torneo, estuvo en un Mundial Sub-20 de Chile donde hizo una muy buena labor. Desafortunadamente en este nivel, con motivación, con proyección de ir a la Copa del Mundo 2026, pues uno no espera que él tenga este error”, añadió Porras.