Puro Deporte

Carlos Vela confirma una noticia muy esperada por los aficionados de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense salió del país hacia Honduras y se despejó una gran duda

Por Fanny Tayver Marín
Carlos Vela confirmó que cuatro jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tomaron una decisión incorrecta antes del viaje a Honduras.
Carlos Vela atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto Juan Santamaría, antes de que Liga Deportiva Alajuelense emprendiera su viaje a Honduras. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín)







