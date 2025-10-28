Carlos Vela confirma una noticia muy esperada por los aficionados de Alajuelense

Carlos Vela atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto Juan Santamaría, antes de que Liga Deportiva Alajuelense emprendiera su viaje a Honduras.

Después de momentos de zozobra y preocupación, todo empieza a aclararse en Liga Deportiva Alajuelense, porque el gerente deportivo del club, Carlos Vela, pronunció lo que la gran mayoría de liguistas quería escuchar, en la cuenta regresiva para el partido contra Olimpia.

La Liga salió del país con la firme intención de regresar de Honduras con la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf en su poder.

Para esa misión, Washington Ortega podría ser determinante. Ese es el motivo por el que cuando salió de cambio el domingo pasado por un golpe en la rodilla, se prendieron las luces de alerta.

Sin embargo, esa misma noche, jugadores como Rónald Matarrita, Rashir Parkins y Guillermo Villalobos se mostraron optimistas.

Ellos sabían que el arquero no iba a salir del campo por cualquier cosa, pero dejaron entrever que tras sentir esa molestia, la variante se dio más en un sentido de prevención.

“Tuvo la situación en el partido con Pérez Zeledón, un choque, realmente su salida fue más preventiva que cualquier otra cosa, está entrenando con normalidad y esperar que venga el partido, pero está bien”, manifestó Carlos Vela.

Al guardameta uruguayo le efectuaron una resonancia magnética el lunes a las 3 p. m., pero la intención era corroborar que todo estuviera bien.

“Fue más un protocolo de atención para descartar cualquier cosa, pero el jugador entrenó al 100% y va a tener participación, está todo bien”, afirmó Carlos Vela.

Quien no viajó a Honduras fue Kenyel Michel y el mexicano detalló que el extremo no está en la lista porque viene recuperándose de una lesión que no le permitió actuar el domingo.

Lo que sacó a Kenyel Michel de ese partido ante los generaleños y del pulso decisivo del jueves ante Olimpia en Tegucigalpa fue un golpe en el tobillo. La otra ausencia en la Liga será Joel Campbell, por acumulación de amarillas.

