Olimpia vs. Alajuelense: Celso Borges habla de manejar las emociones

Celso Borges estuvo en la rueda de prensa previa al juego de Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, pero no se le pudo consultar sobre el tema de Pérez Zeledón

Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges cree que Liga Deportiva Alajuelense debe manejar muy bien las emociones en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.
Celso Borges cree que Liga Deportiva Alajuelense debe manejar muy bien las emociones en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







