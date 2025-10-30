Olimpia vs. Alajuelense: Celso Borges habla de manejar las emociones

Celso Borges cree que Liga Deportiva Alajuelense debe manejar muy bien las emociones en el partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- Celso Borges se sentó al lado de Óscar Ramírez en una sala de prensa llena de periodistas, en el Estadio “Chelato” Uclés, horas antes del partido de la verdad entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense.

Era una conferencia de Concacaf, en la que la propia Confederación pide que solo se aborden temas alusivos a la competición internacional.

Por lo tanto, no fue posible consultarle a Borges sobre la polémica falta suya contra el jugador de Pérez Zeledón Kendall Porras, que el árbitro Keylor Herrera dejó pasar, que el VAR también juzgó incorrectamente y que provocó un gol que no debía valer, según dictaminó la propia Comisión de Arbitraje.

LEA MÁS: El presagio de Óscar ‘Macho’ Ramírez en clásico centroamericano: ‘El partido va a estar bonito’

En la conferencia de prensa, el capitán de la Liga dijo que el grupo sabe muy bien lo que tiene que hacer en ese partido que se jugará con más de 20.000 personas en las gradas.

“Es no dejarnos llevar por el ambiente del partido, nada más controlar nosotros un poco el juego y hacer lo que hemos venido entrenando.

”Yo entiendo que hay mucha euforia y el ambiente estará bonito para jugar, pero no podemos perder de vista el plan que ha elaborado el cuerpo técnico y es eso, manejar las emociones del juego”, comentó Celso Borges.

LEA MÁS: Anthony Hernández confiesa que habló con Creichel Pérez y John Paul Ruiz después del caso de indisciplina

Al referirse a eso, el mediocampista estaba hablando de evitar problemas, como una expulsión, máxime que Alajuelense llega con la obligación de anotar.

Esta vez, su presencia en Honduras es muy distinta a las dos ocasiones anteriores, cuando viajó con Alajuelense y con la Selección de Costa Rica, pero se encontraba recuperándose de una lesión.

LEA MÁS: Así se definirá al finalista de la Copa Centroamericana en la serie Olimpia vs. Alajuelense (hágale números)

“Fue algo que me había pedido el cuerpo técnico para estar acá con el grupo, me dolía mucho no poder ayudar al equipo desde el plano deportivo, pero ahí estuve apoyando y viviendo como si estuviera adentro”, subrayó Celso Borges.

Como capitán de Alajuelense, considera que los jugadores que han vivido partidos de la magnitud del duelo de este jueves, tienen que transmitirle al resto del grupo que todos deben estar tranquilos y concentrados.

“No vamos a inventar nada, todo está entrenado, con el profe cuidamos hasta el más mínimo detalle y entonces es llegar a poner en práctica lo que hemos entrenado”, citó.

El partido definitivo entre Olimpia y Alajuelense por el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf empezará a las 8:06 p. m., en Tegucigalpa.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.