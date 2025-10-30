Puro Deporte

El presagio de Óscar ‘Macho’ Ramírez en clásico centroamericano: ‘El partido va a estar bonito’

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Olimpia este jueves, en el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense tienen ideado un plan para el partido de este jueves contra Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.
En Liga Deportiva Alajuelense tienen ideado un plan para el partido de este jueves contra Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de ConcacafOlimpia vs AlajuelenseOlimpia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.