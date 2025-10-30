El presagio de Óscar ‘Macho’ Ramírez en clásico centroamericano: ‘El partido va a estar bonito’

En Liga Deportiva Alajuelense tienen ideado un plan para el partido de este jueves contra Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Óscar “Macho” Ramírez tiene muy claro lo que quiere ver de Liga Deportiva Alajuelense este jueves, a partir de las 8:06 p. m., cuando su equipo busque la clasificación a su tercera final consecutiva en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La semifinal contra Olimpia se encuentra 1-1 y Alajuelense tiene la obligación de anotar, en un clásico centroamericano que convoca a dos equipos fuertes y parejos, según expresó el propio Óscar Ramírez.

Alajuelense avanza si gana el partido en Tegucigalpa por cualquier marcador, o si se produce un empate por cualquier marcador que no sea 0-0 ni 1-1.

Con el 0-0 pasaría Olimpia por el gol de visita como criterio de desempate y con el 1-1 habría tiempos extra.

Será dentro de la cancha donde se defina si Alajuelense continúa con su propósito de pelear por el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf.

- ¿Cómo piensa replantear al equipo por las bajas (Joel Campbell, Kenyel Michel)?

- Es una constante lidiar con el tema de las ausencias, gracias a Dios el grupo siempre ha tenido respuestas. Esta Copa Centroamericana ha sido siempre un tema alterado por estas situaciones con las que hemos lidiado y siempre hemos salido de las problemáticas. Y este partido no es la excepción.

”El lema de nosotros es que la gente que está atrás tiene que estar al mismo nivel de los que están jugando y se ha cumplido. Todo muchacho lo ha hecho de la mejor manera y eso lo tranquiliza a uno”.

- ¿Qué significa tener la oportunidad de llegar a otra final internacional, de visita y ante un rival muy fuerte?

- Aquí gracias a Dios la parte futbolística como jugador me hace entender lo que es venir acá a jugar a un escenario como estos. Igual, nos ha tocado de asistente o entrenador estar en esto.

”Siempre es un marco muy bonito acá en Honduras, hay lindos recuerdos y entiendo lo del entorno, lo del favoritismo de Olimpia, pero nosotros también hemos apagado eso.

”Preparado estoy, el plan está, tal vez con un grupo diferente, en el sentido de los que lo componen, pero siempre con la parte de ser competitivos. Ha sido un torneo donde siempre hemos tenido la adversidad y la hemos superado.

”Empezamos perdiendo el primer partido contra Plaza Amador y tuvimos que ir a ganar a El Salvador y a Nicaragua, tuvimos que sobreponernos y lograr victorias en casa ajena.

”Nos vuelve a pasar contra Motagua y ahora estamos en la misma situación, es una constante y ante eso, el equipo siempre ha respondido. Es una buena seña que tenemos”.

- ¿Cuánta paciencia hay que tener para hacer un gol?

- Los que estamos en esto del fútbol sabemos que hay momentos, no podés mantener una constante durante todo el encuentro. Sabemos esa obligación de anotar y hemos estudiado en qué momento y saber manejar esa parte presionante.

”Entendemos que nunca puede ser total la presión o estar atrás. Y hay momentos de crecimiento. Tengo gente ya grande, madura, que entienda esos momentos y que se sepa aplicar ante eso. Eso da tranquilidad.

”Son noventa y resto de minutos y la historia se escribirá hasta el final de ese minuto. Puede ser de manera rápida, intermedia, o por algún evento o alguna situación que podamos igualar eso y ver qué pasa. El partido va a estar bonito. Los dos equipos son agresivos y los dos equipos van al frente y yo creo que va a ganar el aficionado”.

- ¿En un partido tan determinante puede haber alguna sorpresa?

- Algo como sorprendente no, creo que de alguna manera está el tema de bajas otra vez. Ya tuvimos el mano a mano y sabemos qué cosas podemos aprovechar.

”Yo iría más en el tema táctico que podamos tener algo diferente, tal vez eso. Y la gente que va a suplir. Somos dos equipos muy parejos. Olimpia sabe lo de nosotros y nosotros sabemos lo de Olimpia y eso está claro. Estamos muy parejos”.

