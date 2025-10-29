La pregunta que incomodó al portero de Motagua y tuvo que ver con lo dijo sobre Alajuelense y Saprissa (video)

Luis Ortiz pasó una mala noche en el marco de Motagua contra Cartaginés, en el repechaje en el que los brumosos clasificaron a la Copa de Campeones de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Cartaginés le pasó por encima a Motagua en el repechaje en el que el equipo de Andrés Carevic obtuvo su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

El portero del equipo catracho, Luis Ortiz, no solamente la pasó mal con los goles de Bernald Alfaro, Marco Ureña y Mauro Quiroga, sino que también arrugó la cara al pasar por la zona mixta en el Estadio “Chelato” Uclés.

Hubo una pregunta que evidemente lo incomodó y que tenía que ver con Liga Deportiva Alajuelense.

El guardameta paró en la estación donde se encontraban los medios costarricenses y lo primero que dijo Luis Ortiz fue que le pedía disculpas a la afición de Motagua por no clasificar y fallar en el repechaje.

A Luis Ortiz se le recordó lo que dijo de Alajuelense

También dijo que la competencia entre equipos ticos y hondureños resulta muy diferente ante el reto que se avecina en la lucha final por el boleto al Mundial.

Después de eso, llegó la pregunta que no le cayó bien y se la formuló el generador de contenido Esteban “Piolo” Amador.

Esta fue la consulta: ¿Después de la eliminación contra Liga Deportiva Alajuelense y ahora contra Cartaginés, todavía sostiene lo que dijo en el Morera Soto, que el único equipo grande que había era el Deportivo Saprissa?

“No, en realidad de mi parte nunca me burlé de ellos, nunca lo haría con ningún equipo”, expresó Luis Ortiz.

Ante eso, Amador le replicó que él mismo lo escuchó cuando pronunció eso.

“Bueno, tal vez usted lo escuchó de una manera, pero lo único es que me preguntaron que cómo se sentía el ambiente y respondí sin ninguna falta de respeto hacia la Liga”, señaló Luis Ortiz y se marchó.

