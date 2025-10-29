Presidente de Cartaginés, sobre Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz’

Leonardo Vargas habló sobre lo que significa para Cartaginés volver a la Copa de Campeones de Concacaf, doce años después.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés consumó su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf y el presidente brumoso, Leonardo Vargas, sentía una gran satisfacción.

Muchas cosas se venían a su mente, momentos duros y alegrías. Antes de salir del Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, el presidente de Cartaginés se detuvo en la zona mixta, y ahí conversó con los medios de comunicación.

Y en una de las respuestas que dio, hizo una referencia muy peculiar sobre Miguel “Piojo” Herrera, quien hace unas semanas dijo por qué no convocaba jugadores de Cartaginés a la Selección de Costa Rica.

- Usted ha luchado mucho en Cartaginés, ¿cómo se siente?

- Este triunfo nos llena mucho a mí y a mi familia, porque hacía días no ganábamos nada, se hacen muchos cuestionamientos y se hacen esfuerzos en otros ámbitos de la institución y lo importante en el fútbol es ganar y lo conseguimos.

- ¿Cómo asimila las cosas importantes que han pasado en su gestión, como el campeonato nacional o esta clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf?

- El trabajo que hemos puesto, la mística que hemos impulsado en el equipo, hemos tratado de tener un buen grupo siempre, con personas que no son buenas para la institución hemos tomado acciones para eso y creo que poco a poco Cartaginés va a seguir creciendo.

”Es complicado el tema económico de nosotros, pero muy contento y a pesar del optimismo que traía, también traía otra parte que me hacía pensar en tantas que he vivido con Cartago. Creo que poco a poco el equipo seguirá creciendo”.

- Usted luchó mucho porque el equipo diera este paso. ¿Cómo se siente al conseguirlo?

- Contento, feliz por los jugadores y el cuerpo técnico. Este torneo ha sido complicado para nosotros, mucha lesión, recién el sábado perdimos a Johan Venegas que nos hubiera ayudado bastante, pero los jugadores se comportaron a la altura. Sacaron la tarea por la unión de grupo que tenemos.

- ¿Qué tanto le sirve este triunfo de cara a lo que viene? Además, Miguel Herrera dijo que no convocaba jugadores de Cartaginés porque el equipo no dio el paso. Ahora lo dieron, ¿qué opina?

- No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí, entonces ahí que que siga analizando las cosas de la forma equivocada en que las analiza. Ya eso es un tema con él.

”Yo muy contento, Cartaginés necesitaba esto, nosotros necesitamos ganar cosas. Ahora en el torneo nacional tenemos que ir y ganar los nueve puntos en Cartago para asegurar clasificación.

”Poco a poco vamos recuperando al equipo y creo que tenemos oportunidades de ser campeones. Vamos a tratar de que el equipo llegue mejor. Si logramos tener al equipo más sano, trataremos de ir por el campeonato”.

- Hay un premio cercano a los $200.000 por clasificar a la “Concachampions”. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se administra esa cantidad de dinero?

- Hay cosas pendientes, no toda la plata entra al Cartaginés. Hay cuestiones con los jugadores y el cuerpo técnico que debemos resolver con eso. El premio es para todos, pero la parte del Cartaginés la vamos a invertir en el proyecto que tenemos, que es el centro de entrenamiento, que estamos próximos a iniciar.

”En Cartaginés hay muchas que resolver, el dinero nunca va a sobrar en Cartaginés. Vamos a tratar de hacer el mejor uso de ellos”.

- ¿Este ha sido el triunfo más importante para usted después del torneo local que ganaron?

- Claro, lo que vivimos en 2022 no se equipara nada a lo que vivimos, pero esto es muy importante, porque nos vuelve a dar algo que Cartago necesita. Nosotros necesitamos de verdad ser un equipo importante en Costa Rica, necesitamos equipararnos con los equipos de allá y este es un paso que se da.

”Hace dos años estuvimos muy cerca de lograrlo en Guatemala y perdimos en penales. Era una tarea pendiente y hemos tenido torneos muy malos para el club y en la Copa Centroamericana anterior no clasificamos.

”Volvimos, creo que luchamos bien, competimos bien contra el Olimpia, todavía cuando íbamos 1-1, cometimos un error y se nos puso el partido muy difícil. Contra Motagua teníamos confianza de que podíamos sacar la serie”.

- ¿Cómo vivió un partido tan bien jugado como este?

- Créame que uno como presidente lleva una carga un poco difícil de sobrellevar, estaba con mis hijos y mi nieto y uno va viéndolo y va tranquilizándose conforme van pasando los minutos y ve que Cartaginés está logrando el objetivo y tranquilo.

”Los últimos 25 minutos los vi tranquilo, con mucho cuidado de no cometer errores como equipo. Me preocupan los aficionados de Cartaginés que estaban en el estadio, pero gracias a Dios no pasó nada”.

- ¿Qué le dice a la afición de Cartaginés?

- Que nos sigan apoyando, que estamos haciendo el trabajo más honesto, somos gente que trabajamos por el club y no tenemos ningún otro objetivo que ese cuando nos dedicamos al Cartaginés, no buscamos del Cartaginés lo que no necesitamos.

”Lo queremos como equipo, primero somos aficionados al club y así nos comportamos. Esperamos que nos apoyen y que el domingo, en el partido contra San Carlos nos apoyen bastante y retomar el camino en el torneo nacional”.