Andrés Carevic explotó al medio tiempo: técnico del Cartaginés explica su regañada en plena cancha

El técnico del Cartaginés Andrés Carevic destacó la capacidad de sus jugadores y se refirió a su inusual ‘charla técnica’ de media cancha ante Motagua

Por Fanny Tayver Marín
Andrés Carevic vivió al límite el partido que Cartaginés terminó ganándole al Motagua, y que dio a los brumosos la clasificación a Concachampions. Aquí, durante la conferencia de prensa posterior.
Andrés Carevic vivió con intensidad el partido que Cartaginés terminó ganándole al Motagua, y que dio a los brumosos la clasificación a 'Concachampions'. Aquí, durante la conferencia de prensa posterior. (Fanny Tayver/Fanny Tayver)







