Andrés Carevic explotó al medio tiempo: técnico del Cartaginés explica su regañada en plena cancha

Andrés Carevic vivió con intensidad el partido que Cartaginés terminó ganándole al Motagua, y que dio a los brumosos la clasificación a 'Concachampions'. Aquí, durante la conferencia de prensa posterior.

Tegucigalpa- Andrés Carevic no se guardó nada en la serie entre Cartaginés y Motagua que dio al equipo brumoso su primer boleto a la Copa de Campeones de Concacaf en 12 años.

Incluso, al medio tiempo protagonizó una inusual escena, al entrar a la cancha a hablarles a sus jugadores en términos muy fuertes, especialmente a Jesús Batiz. Estas fueron las declaraciones del técnico blanquiazul en conferencia de prensa.

¿Cómo asimila este logro con el Cartaginés, que va a Concacaf después de 12 años? Copiado!

-Estoy muy contento por la institución que representamos, que vuelva a una competencia internacional después de tanto tiempo. El mérito y mi felicitación es para los jugadores, porque pese a circunstancias que hemos vivido, cumplimos este objetivo del semestre.

“Así que a disfrutar este momento y agradecer a los jugadores por el gran esfuerzo que estamos haciendo para ser competitivos pese a las bajas”.

¿Qué significa este logro para la afición del Cartaginés y para usted? ¿Lo hablaron antes del partido? Copiado!

-Es muy meritorio para la afición y el club, desde aquí le mando un agradecimiento a la gente que vino y a la que apoya desde allá. En lo personal, siempre hablo de la satisfacción de conseguir objetivos que habíamos planificado desde la pretemporada. Esto es gracias a los jugadores, son unas fieras, unos monstruos.

Clasifican con tantas situaciones en contra, perdió a Johan Venegas por lesión a último momento. ¿Sabe más así, con un equipo diezmado? Copiado!

-Por eso les doy mérito tan grande a los jugadores, aunque hay una estrategia, pero hay circunstancias que venimos arrastrando con tantas bajas, entonces recurrimos a jugadores en otras posiciones. Por eso destaco el esfuerzo de entregarse por completo.

¿Qué diferencia encuentra con el Motagua que enfrentó en primera fase? Copiado!

-Los partidos hay que jugarlos, Motagua tiene una idea de juego, ellos plantearon su estrategia pero lo importante es que conseguimos este triunfo. Vinimos a proponer e ir por el partido.

Esa charla de medio tiempo tan enérgica, qué quería corregir para que sus jugadores reaccionaran. Copiado!

-Son cosas internas, era por la situación de lo que nos estábamos jugando, en lo personal vi un momento para charlar con ellos antes de entrar al vestidor. Vimos lo que podíamos corregir y lo que estábamos haciendo bien. El primer tiempo fue competitivo de parte de ambos y nosotros hicimos un gran segundo tiempo.

Confía mucho en el hondureño Jesús Batiz. Se equivocó pero usted siguió confiando en él. Copiado!

-Nunca hablo mucho de lo individual, aunque en este caso quería extremos rápidos, (Batiz) tiene velocidad y desequilibrio, el primer gol nace de una jugada suya.

¿Con cuál de los tres partidos ante Motagua se queda? (también habían jugado en primera fase) Copiado!

-Este para nosotros es el mejor partido, vinimos a plantearlo para ganar.

¿Qué sensación le deja este resultado como preámbulo del partido eliminatorio que jugarán próximamente Costa Rica y Honduras? Copiado!

-No quiero mezclar las situaciones, nos enfocamos en nosotros, la satisfacción de haber conseguido este logro, no creo que me corresponda opinar más.

-¿Cuánto puede marcar a Cartaginés la manera de ganar esta serie, de cara al Campeonato Nacional? Copiado!

-Son importantes situaciones como esta en la parte anímica, da confianza, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Nos ha costado jugar cada tres días, viajar, así que es importante conseguir el objetivo para seguir adelante. Ahora a pensar en el partido con San Carlos el domingo.

¿Qué debe mejorar de cara a la Copa de Concacaf? Copiado!

-Falta mucho por delante, ahora estamos enfocados en el torneo nacional, en la pretemporada de principio de año valoraremos qué podemos hacer.