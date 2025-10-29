Exjugador de Saprissa y Herediano suma dos títulos de Centroamérica en solo 20 días

Rándall Azofeifa (arriba, tercero de derecha a izquerda), festejó con sus compañeros del cuerpo técnico, la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

En apenas 20 días, ya logró un título de la Uncaf Sub-16 para Costa Rica y una histórica medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Y es que en setiembre pasado, Rándall Azofeifa fue anunciado como nuevo integrante del cuerpo técnico de la Federación Costarricense de Fútbol y nombrado estratega de la Selección Sub-16.

El exjugador del Deportivo Saprissa y del Club Sport Herediano vive su primera etapa al frente de la Tricolor, con un debut soñado al coronarse campeón invicto del Torneo Sub-16 FIFA Forward, tras vencer 1-0 a Guatemala en la final disputada en territorio chapín, el pasado 8 de octubre.

Azofeifa tambien asumió el reto de dirigir a la Selección Preolímpica Sub-21 en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, logrando una merecida medalla de oro al imponerse a Panamá 5-4 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

El exmundialista en Alemania 2006 y Rusia 2018, así como participante del Mundial de Clubes con el Deportivo Saprissa, en Japón en 2005, reconoció que no fue fácil, pero destacó la importancia de devolverle a Costa Rica una medalla de oro en fútbol masculino, 28 años después.

“Estamos muy contentos. El júbilo es máximo al poder ganar una medalla en fútbol 28 años después. Hace dos días dije que este grupo de jugadores se merece ganar cosas, se merece que les pongamos atención, que no los dejemos en el aire”, expresó Azofeifa en un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

Rándall, quien fue asistente técnico y entrenador interino del Sporting FC, así como estratega del Uruguay de Coronado en la Liga de Ascenso, destacó el esfuerzo y sacrificio de los jugadores, quienes apenas contaron con seis entrenamientos para afrontar el torneo.

“Ellos entendieron muy bien lo que significa ponerse esta camiseta, y gracias al trabajo de todos podemos celebrar y derribar una barrera de 28 años. Tuvo que nacer esta generación para que las cosas se dieran como queríamos. Pudimos poner a Costa Rica donde debe estar. Este no es el final de algo, sino el inicio de muchas cosas buenas”, declaró Azofeifa.