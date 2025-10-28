¡Orgullo de Costa Rica! La Selección de fútbol se deja la medalla de oro en Centroamérica y pone en su lugar a Panamá

La Selección Sub-21 de Costa Rica por fin puso en su lugar a Panamá al derrotarla 5-4 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, para adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Los panameños se habían impuesto 3-0 en la fase de grupos de este mismo torneo, antes de la disputa por las preseas, por lo que los costarricenses tomaron revancha.

La Tricolor, después de 28 años de espera, volvió a lo más alto del podio en el fútbol masculino, luego de haberse coronado en las justas de San Pedro Sula 1997, también ante los canaleros, a quienes venció 2-1 en aquella ocasión.

Los canaleros, que en los últimos años se habían convertido en un dolor de cabeza para el fútbol costarricense al imponerse en compromisos oficiales y amistosos de la Selección Nacional, así como en la Copa Centroamericana, perdieron la oportunidad de conquistar un título oficial ante el combinado tico.

Costa Rica ganó por segunda vez en su historia la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos, tras 28 años de espera. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)

En la tanda de penales concretaron por Costa Rica: Dylan Ramírez, Mathías, Alex Ríos, Esteban Cruz y Farbod Samadian. Jan Batista falló su cobro, detenido por el arquero Cecilio Burgess.

Por Panamá anotaron Blas Pérez, Ernesto Gómez, Jafet Obando y Ángel Díaz. El guardameta costarricense Berny Rojas tuvo una actuación sobresaliente al detener los remates de Ariel Arroyo y Allen Saldaña.

El partido entre ticos y panameños fue de escasas emociones, con un juego cerrado en el que prevalecieron las marcas y las precauciones defensivas. Ninguno de los dos equipos quiso arriesgar demasiado en ofensiva para evitar sorpresas en su arco.

La escuadra nacional dirigida por Rándall Azofeifa, estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de larga distancia de Óscar Leal y un cabezazo de Dax Palmer, pero el guardameta Burgess, en dos grandes intervenciones, ahogó el grito de gol costarricense.

En la etapa complementaria la tónica fue similar, con ambos conjuntos apostando por el orden táctico y evitando errores en defensa. Sin embargo, en una rápida acción, el delantero del Puntarenas FC, Esteban Cruz, aprovechó una falla defensiva para marcar el 1-0 con un potente remate dentro del área que dejó sin reacción a Burgess, al minuto 75.

No obstante, Allen Saldaña igualó el marcador al minuto 89 para Panamá, forzando la definición desde el punto de penal, donde los ticos fueron más efectivos y sellaron su ansiado título.

La medalla de bronce quedó en manos de los anfitriones de Guatemala, que golearon 4-0 a El Salvador.