Costa Rica se afianza en medallero de Juegos Centroamericanos gracias al rugby, boliche, sambo y levantamiento de pesas

La delegación de Costa Rica ratifica el buen nivel mostrado en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Rugby femenino Medalla de oro 27 de octubre del 2027 Fotografía: Comité Olímpico
El rugby femenino ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una gran actuación. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025RugbyBéisbolBolicheMedallero general
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

