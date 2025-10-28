Fútbol

Costa Rica va por su tercera presea de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional femenina se clasificó para la final, tras dejar en el camino a su similar de Guatemala

Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica avanza a la final del fútbol femenino







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Selección Nacional Futbol femeninoFinal por la medalla de oro
