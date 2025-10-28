Costa Rica va por su tercera presea de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Femenina de Fútbol de Costa Rica intentará mantener su hegemonía en los Juegos Centroamericanos al clasificarse este lunes a la final de las justas regionales de Guatemala 2025, por tercera ocasión consecutiva.

El conjunto Tricolor, que conquistó las preseas doradas en Costa Rica 2013 y Managua 2017, buscará adjudicarse nuevamente el primer lugar, tras dejar en el camino a las anfitrionas de Guatemala en el estadio Cementos Progreso.

Ahora, las dirigidas por Patricia Aguilar deberán enfrentar a El Salvador este miércoles 29 de octubre, a la 1 p.m., en el estadio El Trébol.

La representación patria, en un partido muy disputado, igualó 0-0 con las chapinas y, en la definición por penales, logró el boleto a la final al imponerse 5-4.

María Paula Salas (9) celebra, junto a Katherne Alvarado (16) y Noelia Bermúdez (1), la clasificación de Costa Rica a la final del fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Sin duda, la gran figura del compromiso fue la guardameta Noelia Bermúdez, quien mantuvo su marco en cero durante los 90 minutos y fue determinante en la tanda desde el punto de penal al detener el disparo de Dina Polanco.

En una acción acrobática, la arquera de Alajuelense voló hacia su vertical izquierdo para desviar la pelota, que luego rebotó en el horizontal y se alejó del arco, evitando así la anotación guatemalteca.

En los remates decisivos desde los once metros convirtieron Katherine Alvarado, Mariana Benavides, Gloriana Villalobos, Alexa Herrera y María Paula Salas.

Por parte de Guatemala anotaron María Fernanda Contreras, Valeska Franco, María Monterroso y Andrea Álvarez, mientras que a Dina Polanco le detuvo el remate Noelia Bermúdez.

Noelia Bermúdez voló para detener el remate de la guatemalteca Dina Polanco, en los lanzamientos de penal. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

En 2013, la Selección Femenina de Costa Rica venció 4-0 a Nicaragua en la final, y cuatro años después, en Managua 2017, volvió a enfrentarlas, empatando 1-1 y ganando 2-0 en la tanda de penales.

Con su clasificación a la final de los Juegos Centroamericanos, la Selección Preolímpica Femenina de Costa Rica aseguró además su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto del 2026.