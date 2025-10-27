Costa Rica revive con un gran resultado en el futsal de los Juegos Centroamericanos

Uziel Arrieta (der.) celebra el gol de la victoria de Costa Rica frente a Guatemala, junto a Luis Navarrete, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

En un partido vibrante y lleno de emociones, la Selección Nacional de Futsal de Costa Rica silenció el Domo del Polideportivo de la Zona 13 de Ciudad de Guatemala al vencer 1-2 a su similar de Guatemala, en el segundo partido del torneo de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Costa Rica mostró su mejor versión para derrotar a los chapines y mantenerse en la lucha por una medalla en las justas regionales, tras la estrepitosa caída 6-3 ante Panamá en su debut del sábado.

Los guatemaltecos, apoyados por un gimnasio a reventar, impusieron sus condiciones y se adelantaron en el marcador con un tanto de Fernando Campaignac, un viejo conocido de la afición tica por su paso en el equipo JOMA, con el que fue campeón de la Liga Premier en 2018, según indicó Rodolfo Rivera, del medio Lifutsal.

LEA MÁS: Costa Rica se aferra a segundo lugar del medallero ante presión de El Salvador en los Juegos Centroamericanos

Guatemala tomó el control de las acciones, pero la destacada actuación del arquero tico César Vargas y la ayuda de los postes evitaron que los locales aumentaran la ventaja.

Costa Rica empezó a reaccionar y a tener mayor posesión del balón. En una acción colectiva, Josué Rojas logró empatar 1-1 para la escuadra nacional antes de irse al descanso.

En la segunda parte, el juego subió en intensidad. Ambos conjuntos comenzaron a jugar al error del rival, conscientes de que una derrota comprometía las aspiraciones de los ticos de obtener una presea.

En el cierre del partido, los guatemaltecos llegaron a seis faltas colectivas, lo que le dio a la Tricolor la oportunidad de ejecutar un tiro libre a falta de cuatro minutos para el final del compromiso.

La falta fue cobrada por Uziel Arrieta, quien con un potente remate marcó el 1-2 para los nacionales y silenció el Domo Deportivo de Guatemala.

Los últimos minutos fueron intensos, con faltas, expulsiones y hasta enfrentamientos en la gradería, en un verdadero clásico centroamericano.

El torneo se disputa bajo el formato de todos contra todos, con la participación de Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras.

La Tricolor tendrá este lunes su día de descanso y volverá a la acción el martes 28 de octubre, cuando enfrente a El Salvador a las 3 p.m.