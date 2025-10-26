Fútbol

Costa Rica se aferra a segundo lugar del medallero ante presión de El Salvador en los Juegos Centroamericanos

La delegación de Costa Rica ya suma más de 150 medallas en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Gimnasia Gloriana Sánchez Medalla de oro 25 de octubre del 2025 Fotografía: Comité Olímpico
La gimnasta Gloriana Sánchez se dejó dos medallas de oro en la gimnasia rítmica de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025BolicheGimnasiaJessica AtánGloriana Sánchez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.