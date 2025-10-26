Costa Rica se aferra a segundo lugar del medallero ante presión de El Salvador en los Juegos Centroamericanos

La gimnasta Gloriana Sánchez se dejó dos medallas de oro en la gimnasia rítmica de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La delegación de Costa Rica en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 se aferra a la segunda posición del medallero general ante la presión de El Salvador, que busca desbancar a nuestro país.

El equipo costarricense ya suma más de 150 medallas, al contabilizar 43 preseas de oro, 53 de plata y 57 de bronce, con destacadas actuaciones en disciplinas como boliche, billar, rugby 7 y voleibol de playa.

Por su parte, en la tercera casilla se encuentra El Salvador, que acelera al contabilizar 40 oros, 47 platas y 59 bronces. La cuarta posición corresponde a Panamá, con 31 oros, 31 platas y 37 bronces. En tanto, el primer lugar lo ocupa el anfitrión Guatemala, con 132 preseas doradas, 97 de plata y 69 de bronce.

En la jornada sabatina, Gloriana Sánchez reafirmó su estatus de favorita al dominar el primer día de la gimnasia rítmica. Con rutinas impecables y un alto nivel técnico, Sánchez se adueñó del oro en aro (25.100 puntos) y del oro en pelota (24.440 puntos), demostrando una combinación perfecta de fuerza y expresión artística.

Además, en la prueba de aro, Galilea Álvarez conquistó la plata, mientras que la también costarricense María Alexa Maldonado se ubicó en la tercera posición. No obstante, el reglamento establece que, aunque dos gimnastas del mismo país ocupen el segundo y tercer lugar según la puntuación, solo una de ellas puede subir al podio.

Jessica Atán se dejó la presea dorada en el boliche femenino en todo evento individual, de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

La emoción también llegó en el boliche, donde Jessica Atán volvió a poner la bandera tricolor en lo más alto del podio. Con un total de 1.369 puntos, la costarricense se llevó la medalla de oro en la categoría individual, superando a las guatemaltecas Ana Bolaños (1.345) y Ana Morales (1.299), según informó el Comité Olímpico.

Costa Rica en otras disciplinas

En la rama masculina del boliche, Rodolfo Madriz sumó una valiosa medalla de plata para Costa Rica al acumular 1.430 puntos, con un promedio de 238.

En otras disciplinas, en el tiro skeet masculino, el equipo tico subió al podio al conseguir el bronce, detrás de Guatemala (oro) y Panamá (plata).

Por su parte, en el voleibol de playa femenino, la dupla Eugenia Ramírez y Marcela Araya venció 2-0 (21-14, 21-13) a la pareja salvadoreña Tovar/Vigil, cerrando una sólida primera ronda.

Mientras tanto, en rugby 7, las selecciones costarricenses mantuvieron un paso firme. El equipo femenino superó 41-7 a Panamá y 24-7 a Guatemala, mientras que el conjunto masculino empató 10-10 con Guatemala, tras lograr triunfos contundentes ante Panamá (40-7) y Belice (48-0).

En el billar Bola 8, Costa Rica sigue con opciones de medalla gracias a las destacadas actuaciones de Adriana Villar y Laurens Arce, quienes avanzaron a las semifinales. La jornada fue intensa y muy pareja; Villar enfrentará a la beliceña Leiva.

Adriana Villar se clasificó a las semifinales del torneo de billar Bola 8, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

Asimismo, en el Diamante Enrique Trapo Torrebiarte, la selección nacional de béisbol se impuso 14–8 ante El Salvador.

Sin embargo, no todo fue felicidad para los nacionales, pues en el baloncesto 5×5, la selección masculina cayó 74-61 ante Nicaragua, y el equipo femenino fue superado 49-44 por Guatemala.