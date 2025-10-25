Así va Costa Rica en el medallero de los Juegos Centroamericanos tras primera semana de competencias

La Selección de lucha de Costa Rica, encabezada por Maxwell Lacey (tercero de izquierda a derecha), logró una buena presentación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Tras una semana de competencias en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, y con la finalización de disciplinas como natación, atletismo, esgrima, bádminton, voleibol y triatlón, entre otras, Costa Rica se afianza en el medallero general.

Al mediodía de este sábado 25 de octubre, el país suma 142 preseas, de las cuales 41 son de oro, 48 de plata y 53 de bronce, ubicándose en la segunda casilla del medallero.

Guatemala lidera con 121 oros, 89 platas y 61 bronces, mientras que El Salvador ascendió al tercer puesto con 36 oros, 46 platas y 58 bronces. Panamá ocupa ahora el cuarto lugar, con 31 oros, 30 platas y 35 bronces.

Costa Rica logró una victoria ante Guatemala por marcador de 7-6, en el Diamante Enrique 'Trapo' Torrebiarte, en el arranque del béisbol de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

Por su parte, el costarricense Maxwell Lacey Garita se adjudicó la presea dorada en la categoría de 125 kilogramos estilo libre de lucha. Con un rendimiento impecable,

Lacey demostró por qué es uno de los mejores exponentes del país en esta disciplina. Además, Daniel Díaz, con una destacada presentación, sumó la medalla de bronce en los 65 kg, reflejando su gran capacidad y esfuerzo en la competencia.

En béisbol, el viernes Costa Rica logró una victoria emocionante ante Guatemala con marcador de 7-6 en el Diamante Enrique Trapo Torrebiarte. El encuentro estuvo lleno de jugadas intensas y momentos de gran emoción que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

En el ajedrez femenino, de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, Costa Rica domina el evento, tras sumar tres puntos. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

Por otra parte, el ajedrez costarricense brilla con luz propia. En la categoría femenina, Costa Rica domina con 3 puntos, mientras que el equipo masculino se consolidó en la primera posición con 3.5 puntos, dejando claro el alto nivel de preparación de los ajedrecistas ticos en estos juegos.

En patinaje, la jornada fue histórica en el Patinódromo Hans López. El guatemalteco Allan Osberto López se llevó el oro en los 5.000 metros por puntos masculinos, con un total de 27 puntos, mientras que el costarricense Sebastián Cordero se quedó con la plata.

En la categoría femenina, Luisa Fernanda Sandoval se coronó campeona con 34 puntos, mientras que las ticas Ashly Natasha Pais y Sofía Rojas Pérez completaron el podio con plata y bronce, respectivamente.

En karate, el equipo costarricense demostró su destreza al conseguir la medalla de bronce en el kumite por equipos femenino, tras imponerse a Honduras en una competencia vibrante.

Finalmente, la victoria en voleibol playa llegó cuando la pareja costarricense formada por Jhostin Varela y Julián Araya derrotó a la dupla de Belice en un encuentro sin complicaciones, asegurando el primer triunfo de la jornada en el Complejo Deportivo de Jalapa, según el reporte del Comité Olímpico Nacional.