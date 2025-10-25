Otros deportes

Vea el golazo de Costa Rica que lo catapulta a las semifinales de los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Costa Rica Femenina sumó su segundo triunfo consecutivo, tras una racha de 12 juegos sin ganar

Por Juan Diego Villarreal
Así venció Costa Rica a El Salvador y avanza a semifinales en el fútbol femenino







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Futbol femeninoCosta Rica 1 - El Salvador 0Semifinales
