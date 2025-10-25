Vea el golazo de Costa Rica que lo catapulta a las semifinales de los Juegos Centroamericanos

Así venció Costa Rica a El Salvador y avanza a semifinales en el fútbol femenino

Una vez más, la delantera costarricense María Paula Salas se vistió de heroína al anotar un golazo que le dio a Costa Rica la victoria 1-0 ante El Salvador, en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Con un toque perfecto al ángulo superior derecho de la portería salvadoreña, la jugadora del Fenerbahce de Turquía marcó un gran gol al minuto 89, para darle a las ticas su segundo triunfo consecutivo en las justas de la región.

Con esta victoria, la Selección Nacional se clasificó en el primer lugar del Grupo B y se enfrentará en semifinales a Guatemala, segundo del Grupo A, en busca del boleto a la final del certamen femenino. El partido está programado para este lunes 27 de octubre a la 1 p. m., según el calendario oficial; sin embargo, está sujeto a cambios.

Por su parte, El Salvador se medirá ese mismo día a Nicaragua, a las 10 a. m. Las pinoleras sorprendieron al vencer 3-1 a Guatemala y quedarse con el primer lugar del Grupo B.

El compromiso fue complicado para las ticas, que sufrieron ante la velocidad de las cuscatlecas y su buen manejo de la pelota, lo que puso en aprietos a la zaga nacional en varios pasajes del juego.

No obstante, María Paula Salas volvió a ser determinante, tal como lo hizo ante Panamá, cuando marcó el tanto del triunfo (2-1) en tiempo de reposición.

María Paula Salas, celebra con Samantha Pitty (20), el gol de Costa Rica que le dio el triunfo frente a El Salvador, por Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)

La Tricolor, bajo las órdenes de la entrenadora Patricia Aguilar, sumó su segunda victoria consecutiva, dándole confianza a un grupo que venía de una racha negatvia de sumar 18 meses y 17 días, la cual quebró el pasado martes 21 de octubre, cuando vencieron a los canaleros.

El combinado patrio no ganaba desde el 9 de abril de 2024, cuando derrotó 2-1 a Perú, acumulando 12 partidos consecutivos sin lograr una victoria, con un saldo de nueve derrotas y tres empates.