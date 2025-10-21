Fútbol

¡Se acabó la pesadilla! La Selección Femenina de Costa Rica sonríe después de 18 meses

La Selección Nacional Femenina debutó con un gran sabor de boca en los Juegos Centroamericanos

Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica vence a Panamá en Juegos Centroamericanos







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Fútbol FemeninoCosta Rica Panamá
