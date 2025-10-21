¡Se acabó la pesadilla! La Selección Femenina de Costa Rica sonríe después de 18 meses

Después de 18 meses y 17 días, la Selección Nacional Femenina de Costa Rica volvió a disfrutar de una victoria al imponerse a una joven representación de Panamá en su debut en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

El combinado patrio no ganaba desde el 9 de abril de 2024, cuando derrotó 2-1 a Perú, acumulando 12 partidos consecutivos sin lograr una victoria, con un saldo de nueve derrotas y tres empates.

Con el español Beni Rubido en el banquillo, el cuadro se olvidó de ganar, mostrando muy poco nivel y grandes dudas en su accionar. Rubido renunció el pasado 6 de octubre para integrarse al cuerpo técnico del Atlético de Madrid masculino, dejando atrás el proyecto de llevar a Costa Rica a la Copa Mundial Mayor de Brasil 2027.

María Paula Salas celebra el gol de la victoria de Costa Rica ante Panamá, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

No obstante, la salida del técnico español le dio un nuevo aire al combinado patrio, que con Patricia Aguilar en el banquillo debutó con el pie derecho en las justas regionales.

Costa Rica y Panamá se enfrascaron en un partido con alternativas en ambos marcos, donde las ticas lograron sacar el resultado en la “Saprihora” para dejar tendidas a las canaleras, que alinearon una escuadra muy joven y combativa.

Las costarricenses se pusieron arriba en el marcador con un tanto de Sofía Varela, quien le ganó por velocidad a sus marcadoras y, ante la mala salida de la portera canalera, marcó el 1-0 para las nacionales.

En la segunda parte, las panameñas intentaron por todos los medios igualar los cartones, pero la buena actuación de la guardameta Noelia Bermúdez y de la zaga tricolor impidieron el empate.

Al minuto 36, un tiro de esquina ejecutado por la panameña Shaday Mow le jugó una mala pasada a Bermúdez, quien, al intentar despejar, prácticamente incurrió en autogol.

Sin embargo, en el cierre del cotejo, un contragolpe permitió a la delantera María Paula Salas anotar el 2-1 al 90+2, para devolverle la alegría a las ticas, que volvieron a celebrar un triunfo con todo merecimiento.

El próximo juego para la Selección de Costa Rica, por el Grupo B, será el sábado 25 de octubre a las 10 a. m. ante El Salvador, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

Posteriormente, las semifinales se realizarán el lunes 27 de octubre. El ganador del Grupo A, se medirá al segundo del Grupo B a las 10 a. m. y el primero del Grupo B al segundo del A, a la 1 p. m.

Los perdedores se enfrentarán el miércoles 29 de octubre a las 10 a. m., para disputar la medalla de bronce y el cuarto lugar, mientras a la 1 p.m. será la gran final entre los vencedores de las series, que disputarán las preseas de oro y plata. Ambos partidos serán en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.