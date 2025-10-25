Orgullo costarricense: ¡Nueve veces campeonas! Voleibol femenino arrasa en Juegos Centroamericanos

El voleibol femenino costarricense continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos, al lograr su quinta presea de oro en forma consecutiva, y la novena en su historia.

Una verdadera dinastía fue la que consolidó el voleibol costarricense en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

La Selección Femenina alcanzó su noveno cetro en estas justas, continuando así con su legado de dominio implacable.

Las ticas conquistaron el título de forma invicta al vencer a su similar de Nicaragua con marcador de 3-0, con parciales de 25-20, 25-20 y 25-19, destacando las actuaciones de Lakysha Thompson y Tania Carazo. La mejor jugadora del torneo fue la también costarricense Tatiana Sayles.

Las dirigidas por Braulio Godínez sumaron su noveno título en la historia de los Juegos Centroamericanos, de los cuales los últimos cinco los lograron de forma consecutiva. Costa Rica fue campeona en las ediciones de 1977, 1986, 1990, 1994, 2001, 2010, 2013, 2017 y 2025.

Por su parte, en la rama masculina, Costa Rica fue una aplanadora durante todo el torneo y lo ratificó en la final al vencer 3-1 a Nicaragua, con parciales de 25-21, 21-25, 25-17 y 25-19. Los nicaragüenses fueron los únicos en arrebatarles un set a los dirigidos por César Salas, en las justas del istmo.

El costarricense Stanley Grant, probablemente la mayor promesa juvenil centroamericana, con apenas 18 años, fue elegido Mejor Jugador del torneo, demostrando una notable evolución en su juego.

La Federación Costarricense de Voleibol también celebró un histórico doblete, ya que Costa Rica logró el cetro en ambas ramas por tercera ocasión, tras conseguirlo en las ediciones de los Juegos en Tegucigalpa 1990, Guatemala 2001 y nuevamente en Guatemala 2025.

Balonmano también suma doblete

Pero no solo el voleibol aportó un doblete en los deportes colectivos, ya que el balonmano también se dejó la corona en ambas ramas.

En la categoría masculina, la escuadra costarricense derrotó a los anfitriones de Guatemala 25-24 en un electrizante compromiso.

Mientras tanto, en la rama femenina, las nacionales dominaron el encuentro decisivo de principio a fin y repitieron la hazaña al vencer a Guatemala 25-15, asegurando así la presea dorada en ambas categorías.

Catalina Torres, David Muñoz, Álvaro Campos y Raquel Solís, se dejaron la victoria en el triatlón de relevos mixtos, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía: Juegos Guatemala 2025)

Oro en triatlón mixto

La bandera tricolor ondeó este viernes en Amatique Bay, en Puerto Barrios, Izabal, tras la victoria en el triatlón de relevos mixtos. El equipo tico se colgó el oro tras una intensa competencia, en la que Guatemala obtuvo la plata y Panamá el bronce.

El conjunto costarricense estuvo conformado por Catalina Torres, Raquel Solís, Álvaro Campos y David Muñoz, quienes marcaron la diferencia desde el inicio de la prueba. Campos sumó su segundo oro, tras imponerse en el individual masculino.

La natación fue clave para los ticos, que lograron ampliar su ventaja sobre Guatemala, equipo que se mantuvo cerca, pero no pudo recortar los casi tres minutos de diferencia.

Costa Rica finalizó en primer lugar con un crono de 1:48:35, seguida por Guatemala con 1:51:54 y Panamá, tercera, con 1:59:33.