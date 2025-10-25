Otros deportes

Orgullo costarricense: ¡Nueve veces campeonas! Voleibol femenino arrasa en Juegos Centroamericanos

El voleibol y el balonmano, en una actuación histórica, ganaron medalla de oro en masculino y femenino

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Voleibol femenino Campeona Centroamericanas 24 de octubre del 2025 Cortesía: Juegos Guatemala 2025
El voleibol femenino costarricense continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos, al lograr su quinta presea de oro en forma consecutiva, y la novena en su historia. (La Nación/Cortesía: Juegos Guatemala 2025)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

