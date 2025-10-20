Puro Deporte

Atleta más completa de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 es de Costa Rica

Fue la mejor competidora en el heptatlón, evento que combina siete pruebas de pista y campo en el atletismo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Abigail Obando Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Heptatlón Medalla de oro 20 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
Abigail Obando, además de ganar el evento del heptatlón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, se dejó la medalla de oro en el salto de altura (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Abigail Obandoheptatlón,Medalla de oro
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.