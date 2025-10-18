Orgullo costarricense: Gloriana Quesada derrama lágrimas doradas en los Juegos Centroamericanos

Al conocer su victoria, la pedalista Gloriana Quesada no pudo ocultar sus emociones y comenzó a llorar de felicidad. Se abrazó con el exciclista y entrenador José Adrián Bonilla, quien le repetía: “¡Te lo merecés!, ¡te lo merecés!”, mientras la consolaba.

Sentada en una silla y con las manos sobre el rostro, Gloriana seguía llorando; no podía contener las lágrimas al recordar todo el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que conlleva ser ciclista, madre y trabajadora.

Gloriana Quesada se consagró campeona de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al conquistar la prueba de contrarreloj individual, con un tiempo de 32 minutos, 46 segundos y 94 centésimas (32:46:94).

La costarricense se impuso a la guatemalteca Gaby Soto, quien registró 33:19, mientras que el tercer puesto fue para la también tica Milagro Mena, con 34:26.

De acuerdo con el entrenador de ciclismo Alexander Sandoval, Costa Rica volvió a ganar la prueba de contrarreloj en unos Juegos Centroamericanos desde las justas de Panamá 2010, cuando el título fue para Natalia Navarro, según reseñó en su página especializada “En Contrameta” en Facebook.

“Agradezco a todo el país por estar atento a mi competencia. Súper contenta por devolverle a Costa Rica una medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos, en la prueba de contrarreloj”, explicó Quesada mediante un video enviado por el Comité Olímpico Nacional.

Gloriana, quien corre para el equipo nacional Colono Bikestation Kölbi, fue la mejor costarricense en la pasada Vuelta a Costa Rica y se coronó campeona nacional de contrarreloj en junio pasado.

“Son mis primeros Juegos Centroamericanos y es el primer paso para cumplir mi sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Esto no termina acá; ahora competiremos en la prueba de ruta este domingo”, comentó Quesada.

La campeona explicó que fue una competencia muy complicada, con un recorrido irregular; sin embargo, logró adaptarse e imponer su ritmo para conquistar una nueva medalla para la delegación costarricense.

En la rama masculina, el sancarleño Donovan Ramírez obtuvo la medalla de plata en la prueba de contrarreloj, disputada sobre una distancia de 30 kilómetros, con un tiempo de 41 minutos y 46 segundos (41:46). La presea de oro fue para el panameño Franklin Archibold, con 41:26, mientras que la medalla de bronce correspondió al guatemalteco Sergio Chumil, con 42:18.