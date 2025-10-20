Otros deportes

Atletismo suma cosecha dorada para una Costa Rica brillante en tercera jornada de Juegos Centroamericanos

Costa Rica sumó dos récords de Juegos Centroamericanos gracias a las disciplinas de atletismo y natación

Por Juan Diego Villarreal
Andrea Vargas Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Campeona 100 metros vallas 100 metros vallas 19 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
Andrea Carolina Vargas se mostró dominante en la prueba de los 100 metros vallas donde ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







