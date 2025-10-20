Atletismo suma cosecha dorada para una Costa Rica brillante en tercera jornada de Juegos Centroamericanos

Andrea Carolina Vargas se mostró dominante en la prueba de los 100 metros vallas donde ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La delegación costarricense tuvo una jornada dorada en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, gracias a la destacada actuación del atletismo, disciplina que impuso dos nuevos récords regionales.

Costa Rica alcanzó un total de 66 preseas, de las cuales 20 son de oro, 21 de plata y 25 de bronce, ubicándose en la segunda posición del medallero de las justas del istmo.

Guatemala lidera con 51 medallas de oro, 38 de plata y 30 de bronce, mientras que Panamá ocupa el tercer lugar con 13 oros, 15 platas y 15 bronces.

En atletismo, Abigail Obando protagonizó una jornada memorable al coronarse campeona del heptatlón femenino, tras dos días de intensa competencia, y posteriormente conquistar también el oro en salto alto, con una marca de 1.70 metros.

Por su parte, la bicampeona panamericana Andrea Vargas reafirmó su dominio regional al ganar la prueba de 100 metros vallas con un tiempo de 13.27 segundos. A ella se unió Angeline Pondler, quien se impuso en los 800 metros femeninos con un registro de 2:11.52, mientras que la alajuelense Antonella Lanuza obtuvo el bronce.

El equipo mixto de relevos, integrado por José Elizondo, Desiré Bermúdez, Gerald Drummond y Daniela Rojas, se llevó el oro en la prueba de 4×400 metros.

En el lanzamiento de jabalina, Iván Sibaja hizo historia al imponer un nuevo récord centroamericano con una marca de 74,15 metros, superando con amplia ventaja a sus rivales. A ellos se unió Daniel Johanning, quien aportó una medalla de plata en los 10.000 metros, completando un desempeño sobresaliente para el atletismo nacional.

Natación, ciclismo y esgrima

La nadadora Alondra Ortiz se consagró campeona en los 200 metros mariposa, con un crono de 2:15.72, imponiendo un nuevo récord centroamericano. Su compañera Keisy Castro obtuvo la plata en esa misma prueba. A ellas se sumó Guido Montero, quien se adjudicó la medalla de plata en los 100 metros dorso.

En natación artística, María Paula Alfaro se alzó con el oro en la categoría de Solo Libre, con una puntuación de 103.6950, mientras que el equipo costarricense consiguió la medalla de plata en la rutina acrobática, gracias a una presentación que combinó técnica, sincronía y elegancia.

En esgrima, la costarricense Karina Dyner alcanzó la medalla de oro en espada individual femenina, imponiéndose ante la panameña Alessandra Aicardi, quien obtuvo la plata.

El ciclismo de ruta concluyó este domingo con una presea de plata para Gloriana Quesada en la prueba en línea, luego de haberse coronado campeona en la contrarreloj el sábado. Además, Gabriel Rojas consiguió el bronce en la categoría masculina.

Finalmente, en bádminton, Costa Rica sumó dos medallas de bronce:

Ethan Joab Jiménez y Gianpiero Cavalotti lograron el bronce en dobles masculinos, mientras que Ethan Jiménez, junto con Alison Jiménez, obtuvieron el bronce en dobles mixtos.