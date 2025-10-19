Otros deportes

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: ¿En qué posición y cuántas medallas suma Costa Rica?

En la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 iniciaron el atletismo y el ciclismo de ruta

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 1500 metros libre femenino, Yuliana Ortiz de Costa Rica (oro), Nicole Centeno, (plata) Yanci Vanegas de Guatemala (Bronce) 18 de octubre del 2025 Fotografía: Comité Olímpico
En la prueba de los 1.500 metros libre de la natación femenina, en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, las nacionales, Yuliana Ortiz (centro) y Nicole Centeno, se dejaron las preseas de oro y plata. El bronce fue para Yanci Vanegas de Guatemala (derecha). (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Segundo día de competenciasNatación
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.