Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: ¿En qué posición y cuántas medallas suma Costa Rica?

En la prueba de los 1.500 metros libre de la natación femenina, en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, las nacionales, Yuliana Ortiz (centro) y Nicole Centeno, se dejaron las preseas de oro y plata. El bronce fue para Yanci Vanegas de Guatemala (derecha).

La delegación de Costa Rica cerró el segundo día de competencias de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, en la tercera posición del medallero.

Los ticos suman 10 medallas de oro, 11 de plata y 21 de bronce. Por su parte, Guatemala lidera con 31 preseas doradas, 31 de plata y 17 de bronce, mientras que Panamá ocupa el segundo lugar con 12 de oro, 10 de plata y 12 de bronce.

En gimnasia artística, Ariel Villalobos fue el protagonista de la jornada al conquistar dos medallas de oro, en las modalidades de anillas y barras paralelas, siendo hasta el momento el único atleta tico en lograrlo.

En el apertura del atletismo, el limonense Alejandro Ricketts obtuvo la medalla de plata en los 100 metros planos con un tiempo de 10.50 segundos. Mientras tanto, Jeims Molina, también costarricense, se destacó en el lanzamiento de disco, donde finalizó en segundo lugar con una marca de 50.40 metros.

En los 400 metros vallas femeninos, Daniela Rojas se adjudicó la plata con un registro de 57.43 segundos, y Mariangel Núñez completó el podio con el bronce (59.72).

En el salto largo, Rasheed Miller Guity, de Costa Rica, brilló con la medalla de oro tras alcanzar una distancia de 7.70 metros. En los 5.000 metros planos femeninos, María Nellys Chaves, también tica, finalizó en tercer lugar con un tiempo de 19:39.13.

En ciclismo, Gloriana Quesada ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual femenina (CRI) con un tiempo de 32:46.94, mientras que Milagro Mena se dejó el bronce con 34:26.13. En la categoría masculina, Donovan Ramírez consiguió la plata con un tiempo de 41:46.17.

En natación artística, Costa Rica se dejó el tercer lugar en el dueto libre con María Paula Alfaro y Anna Mitinian. En equipo libre, Costa Rica volvió a ubicarse en el tercer lugar con 83.4000 puntos, y en equipo técnico, el conjunto nacional alcanzó también el tercer lugar con 107.1083 puntos.

La jornada de este sábado cerró con la natación. En los 200 metros libre femenino, Micaela Mazzari obtuvo el bronce con un tiempo de 2:06.58. En los 1.500 metros libre femenino, Yuliana Ortiz se quedó con la medalla de oro, mientras que Nicole Centeno logró la plata. En los 1.500 metros libre masculino, Alberto Vega alcanzó el bronce.