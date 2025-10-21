Orgullo costarricense: Atleta griego gana medalla inédita para Costa Rica en Juegos Centroamericanos

El atleta oriundo de Grecia, Jeims Molina, celebra a lo grande su medalla de oro en la impulsión de la bala de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

En las once ediciones anteriores de los Juegos Centroamericanos, la medalla de oro en la impulsión de la bala había sido exclusiva para atletas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, pero nunca para un costarricense.

No obstante, en las justas de Guatemala 2025, la presea dorada fue para un atleta tico, oriundo de Grecia, Alajuela y estudiante en Utah, Estados Unidos.

El costarricense Jeims Molina se adjudicó el oro en la impulsión de la bala, convirtiéndose en el primer tico en ganar este evento en la historia de los Juegos regionales, según confirmó el entrenador José Andrés Pacheco en la página de Facebook especializada en atletismo Más que Correr CRC.

En una tarde lluviosa en Quetzaltenango, donde se desarrolla la disciplina del atletismo, el griego ascendió a lo más alto del podio para darle a Costa Rica una medalla histórica.

Tras una jornada complicada el sábado en el lanzamiento del disco —donde solo logró un intento válido que le valió la medalla de plata—, Molina volvió a enfrentarse a condiciones adversas en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango debido a la constante lluvia.

A pesar de ello, el atleta, estudiante de Weber State University en Utah, impuso su fortaleza al lanzar la bala de 7,26 kilogramos a una distancia de 15,69 metros, alcanzando una presea inédita para Costa Rica.

La medalla de plata fue para el guatemalteco Billy López, con un registro de 14,97 metros, mientras que el bronce correspondió al panameño Anselmo Delgado, con 14,82 metros.

Otros medallistas nacionales fueron Francisco Brenes, quien obtuvo la plata en los 800 metros planos (1:50.25), y Desiré Bermúdez, que conquistó el bronce en los 400 metros planos (54.47).

Por su parte, Gerald Drummond se colgó la medalla de oro en los 200 metros planos, pese a no ser su especialidad, y también integró el relevo mixto 4x400, junto a José Pablo Elizondo, Daniela Rojas y Desiré Bermúdez, logrando una nueva presea para la delegación costarricense.