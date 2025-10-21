Puro Deporte

Orgullo costarricense: Atleta griego gana medalla inédita para Costa Rica en Juegos Centroamericanos

Por primera vez en la historia, el atletismo de Costa Rica gana una presea en un evento dominado por el resto de Centroamérica

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 impulsión de la de bala Jeims Molina Medalla de oro 20 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
El atleta oriundo de Grecia, Jeims Molina, celebra a lo grande su medalla de oro en la impulsión de la bala de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







