Orgullo costarricense: Gloriana Sánchez es la máxima ganadora de Costa Rica en Juegos Centroamericanos

La costarricense Gloriana de Jesús Sánchez Arguedas firmó una actuación sin precedentes este domigo 26 de octubre en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al conquistar cinco medallas de oro y una de plata en la disciplina de gimnasia rítmica.

Por primera vez, la gimnasia rítmica formó parte del programa oficial de las justas regionales, y la actuación de Gloriana fue más que sobresaliente al adjudicarse las cinco preseas doradas, convirtiéndose en la máxima ganadora de Costa Rica en la historia.

Sánchez obtuvo la medalla de oro en los eventos de All Around o todo evento individual (99.070 pts), por equipos (223.800 pts), cinta (24.370 pts), pelota (25.600 pts) y aro (25.600 pts). La plata la consiguió en mazas (25.160 pts).

LEA MÁS: Costa Rica va en busca de una medalla de oro después de 28 años en Juegos Centroamericanos

La atleta, de 18 años, quien en agosto pasado participó en el Mundial de Gimnasia en Río de Janeiro, Brasil, fue dominante en todas sus rutinas, las cuales ha venido perfeccionando en los últimos años.

“La verdad estoy muy feliz, es como un sueño hecho realidad. Vine con la mentalidad de disputarlo y darlo todo. Si los resultados se daban, en buena hora. Ser la primera costarricense en ganar cinco medallas de oro me pone muy contenta”, indicó Sánchez mediante un video enviado por el Comité Olímpico Nacional.

La gimnasta costarricense Gloriana Sánchez ganó cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la disciplina de la gimnasia rítmica. (La Nación/Fotografías: Comité Olímpico)

La actuación de la gimnasta nacional, quien dejó atrás una seria lesión en la espalda, marcó un hito para el país y para la disciplina en la región, al quedar inscrita en la historia como la primera multicampeona centroamericana de gimnasia rítmica.

“El llevarme cinco medallas de oro me pone muy contenta. Me siento muy agradecida con Dios y con todas las personas que me han apoyado durante este proceso para poder alcanzar nuestros objetivos”, manifestó Sánchez.