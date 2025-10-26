Costa Rica va en busca de una medalla de oro después de 28 años en Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Fútbol Masculino Sub-21 de Costa Rica irá en busca de una medalla de oro que se le niega desde hace 28 años en los Juegos Centroamericanos.

Desde la edición de las justas regionales celebradas en San Pedro Sula, Honduras, en 1997, la Tricolor no gana la presea dorada en el balompié masculino. En aquella ocasión derrotó 2-1 a Panamá en el Estadio Olímpico Metropolitano, inaugurado precisamente para esas justas.

El combinado patrio tendrá una nueva oportunidad de lograr el cetro de los Juegos, tras derrotar este domingo 1-2 a la anfitriona Guatemala, en un compromiso donde mantuvo el control de las acciones al contar con un hombre más desde el minuto 43 de la primera parte.

Dax Palmer celebra con su compañero Julián González (20) y Sebastián Padilla, el segundo gol de Costa Rica ante Guatemala en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Costa Rica, que solo ha ganado la medalla de oro en 1997, fue finalista en las ediciones de Managua 2017, San José 2013 y Tegucigalpa 1990. Solo en aquella ocasión de 1997 el combinado nacional masculino se subió a lo más alto del podio, tras vencer a los canaleros.

La Sele ahora se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal entre Panamá y El Salvador, programada para las 3:30 p. m. de este domingo. La gran final será el martes 28 de octubre a la 1 p. m. en el estadio El Trébol.

El conjunto nacional se adelantó en el marcador por medio de un penal ejecutado por Dylan Ramírez, tras una falta cometida sobre Yamil Leal. En primera instancia, el guardameta guatemalteco detuvo el remate, pero Ramírez aprovechó el rebote para marcar el 0-1 al minuto 26.

A los 43 minutos, los anfitriones se quedaron con un hombre menos luego de que el árbitro salvadoreño César Nolasco expulsara a un jugador chapín por agredir al costarricense Sebastián Padilla.

Los ticos aprovecharon el desconcierto de los guatemaltecos y, en una gran acción por la banda derecha, Yamil Leal dejó atrás a su marcador y envió un centro que el saprissista Dax Palmer envió al fondo de las redes para el 0-2 al minuto 45.

En la segunda parte, los nacionales tomaron el control del balón frente a un cuadro rival que, en inferioridad numérica, fue incapaz de poner en aprietos a la zaga visitante.

En el epílogo del compromiso, el delantero Jair Asprilla descontó para los guatemaltecos con un tanto de cabeza al minuto 90+3, pero fue insuficiente para intentar al menos igualar los cartones.

Por su parte, en la disputa por el quinto y sexto lugar, Nicaragua y Honduras empataron 2-2, y en la tanda de penales los pinoleros se impusieron 6-5.

En el fútbol femenino, Costa Rica enfrentará en la semifinal a también a Guatemala, este lunes 27 de octubre a las 12:30 p.m.