Costa Rica va en busca de una medalla de oro después de 28 años en Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de fútbol masculina tendrá una cita con la historia este martes en los Juegos Centroamericanos

Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica disputará la medalla de oro en futbol masculino







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Futbol masculinoSemifinalesCosta Rica vs. Guatemala
