Costa Rica sigue atormentado por rival que lo derrota hasta en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Futbol masculino clasificó a semifinales, a pesar de caer goleada en los Juegos Centroamericanos

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Futbol masculino Panamá 3 - Costa Rica 0 24 de octubre del 2025 Cortesía Comité Olímpico
Héctor Ríos (13), marcado por el costarricense Óscar Leal, anotó doblete ante Costa Rica, en la goleada de 3-0 de Panamá, en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos. (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Fútbol ,masculinoCosta RicaPanamá
