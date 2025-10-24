Costa Rica sigue atormentado por rival que lo derrota hasta en los Juegos Centroamericanos

Héctor Ríos (13), marcado por el costarricense Óscar Leal, anotó doblete ante Costa Rica, en la goleada de 3-0 de Panamá, en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos.

La Selección Nacional de Costa Rica de fútbol masculino sigue sufriendo ante el rival que la ha atormentado en los últimos años.

No importa la categoría: la Tricolor continúa flaqueando cada vez que enfrenta a su similar de Panamá, que este viernes derrotó al combinado costarricense 3-0 en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Costa Rica, que venía de vencer 1-0 a Honduras, llegaba como líder del Grupo B; sin embargo, la derrota la deja en la segunda casilla de su triangular, aunque le permite avanzar a las semifinales del torneo regional, dejando eliminado al conjunto hondureño.

Panamá, por su parte, se queda con el primer lugar al sumar cuatro puntos; Costa Rica con tres, y Honduras con uno.

Ahora, la Selección Nacional jugará la primera semifinal este domingo 26 de octubre, cuando se mida a Guatemala, líder del Grupo A, a partir de las 12:30 p. m. en el Estadio Cementos Progreso.

El ganador disputará la medalla de oro, de las justas regionales, mientras que el perdedor jugará por la presea de bronce el próximo miércoles 29 de octubre.

La otra semifinal la protagonizarán Panamá y El Salvador, a las 3:30 p. m., en el mismo escenario. El torneo es para equipos de categoría Sub-21.

El conjunto costarricense, bajo el mando del técnico Rándall Azofeifa, no pudo descifrar el esquema del cuadro panameño dirigido por el exdefensor Felipe Baloy, que fue muy superior y tuvo las mejores opciones frente al marco contrario.

A los nacionales les faltó poder ofensivo y fueron superados en el medio campo por los canaleros, que manejaron los tiempos del compromiso y, aunque cedieron el control del balón a los ticos, no sufrieron en su zona baja.

Los panameños abrieron el marcador al minuto 29, cuando el delantero Josué Vergara sacó un potente remate desde los linderos del área que dejó sin oportunidad al guardameta nacional Berny Rojas.

Costa Rica intentó reaccionar, pero le faltaron argumentos ante un cuadro canalero bien plantado y con una defensa muy sólida.

En el complemento, el accionar fue muy similar y, cuando mejor jugaba el conjunto patrio, Héctor Ríos aprovechó un contragolpe para marcar el 2-0 al minuto 57.

El mismo Ríos sentenció la goleada al 90+5, cuando en una acción individual se quitó a su marcador y, con un potente remate desde el borde del área, anotó el 3-0 definitivo.

Por su parte, la Selección Nacional de fútbol femenino disputará este sábado 25 de octubre su pase a las semifinales, cuando se mida a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

Las dirigidas por Patricia Aguilar vencieron 2-1 a Panamá, el miércoles pasado, en el primer duelo