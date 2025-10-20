Costa Rica le dio el primer aviso al fútbol de Honduras en los Juegos Centroamericanos

En un partido intenso, la Selección Masculina de Costa Rica demostró una sólida defensa y un orden táctico que le permitió dar un golpe de autoridad ante la representación de Honduras en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La Tricolor, bajo el mando del técnico Randall Azofeifa, venció 1-0 a la “H” en el arranque del balompié varonil de las justas regionales.

Honduras es el actual bicampeón del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos, tras conquistar las ediciones de 2013 y 2017. En las justas de 2022 no se disputó el torneo masculino, de acuerdo con las estadísticas de Franklin Andrés Hernández.

El encuentro fue un adelanto del decisivo compromiso entre Costa Rica y Honduras por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se jugará el próximo 18 de noviembre en el INS Estadio, en San José, Costa Rica.

LEA MÁS: Atleta más completa de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 es de Costa Rica

En la eliminatoria, Honduras lidera con 8 puntos, seguido por Costa Rica con 6. Tanto ticos como catrachos deberán disputar el próximo 13 de noviembre el penúltimo juego de la cuadrangular final ante Haití y Nicaragua, respectivamente.

Aunque en los Centroamericanos Honduras presionó con fuerza al cuadro patrio, no logró superar la zona defensiva encabezada por el saprissista Matías Cordero y el alajuelense Farbod Samadian, además de las destacadas intervenciones del arquero Berny Rojas.

Rojas fue la figura del encuentro al detener un penal a los catrachos al minuto 34, luego de una señalización errónea del árbitro nicaragüense Róger Meléndez, quien decretó la pena máxima a pesar de que la falta cometida por Cordero ocurrió fuera del área.

Costa Rica venció 1 -0 a Honduras en su debut en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico de Costa Rica)

En la segunda parte, el conjunto costarricense sorprendió a los hondureños con un contragolpe. El delantero Dylan Ramírez no pudo vencer al guardameta rival; sin embargo, Óscar Leal, jugador del Inter San Carlos de la Liga de Ascenso, aprovechó el rebote y con un potente remate marcó el 1-0 al minuto 39 para la escuadra nacional.

Con el marcador en contra, Honduras se volcó al ataque en busca del empate, pero los ticos se impusieron en defensa y conservaron la ventaja hasta el final.

Ahora, Costa Rica se medirá a Panamá el próximo viernes 24 de octubre a la 1 p. m., en el segundo y último juego de la fase de grupos. El otro grupo lo integran Guatemala, Panamá y Nicaragua.

El volante Óscar Leal (14), del Inter San Carlos de la Liga de Ascenso, celebra con sus compañeros su anotación ante Honduras. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico de Costa Rica)

Costa Rica buscará su segunda medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos, desde su primera edición en 1973, tras coronarse en las justas de San Pedro Sula 1997.

En las ediciones de Tegucigalpa 1990, San José 2013 y Managua 2017, la representación patria se quedó con la medalla de plata, explicó Franklin Hernández.