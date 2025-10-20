Fútbol

Costa Rica le dio el primer aviso al fútbol de Honduras en los Juegos Centroamericanos

La Selección de Costa Rica de fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos de Guatemala dio un gran paso en su objetivo

Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica se impone a Honduras en los Juegos Centroamericanos







Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Fútbol masculinoCosta Rica 1 - Honduras 0
