Nicaragua fulminó con un ‘Rayo’ a Costa Rica y le arrebata presea de oro en Juegos Centroamericanos

La Selección de Costa Rica de béisbol conquistó su tercera medalla en la historia de los Juegos Centroamericanos

Por Juan Diego Villarreal

La Selección de Costa Rica de béisbol cayó fulminada ante Nicaragua en la cuarta jornada del torneo de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, este lunes 27 de octubre, y perdió la oportunidad de conquistar una histórica medalla de oro.








Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

