Nicaragua fulminó con un ‘Rayo’ a Costa Rica y le arrebata presea de oro en Juegos Centroamericanos

La Selección de Costa Rica de béisbol cayó fulminada ante Nicaragua en la cuarta jornada del torneo de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, este lunes 27 de octubre, y perdió la oportunidad de conquistar una histórica medalla de oro.

La novena costarricense, que sumaba tres victorias al hilo en las justas regionales —ante El Salvador, Guatemala y Honduras—, llegaba con posibilidades de adjudicarse la presea dorada por primera vez en su historia.

Sin embargo, el poder al bate del nicaragüense Elián Rayo acabó con las ilusiones de los nacionales de coronarse campeones, al caer derrotados 12-0 por nocáut en el sétimo episodio.

La Selección Nacional de béisbol, ganó una meritoria medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

Los nacionales cayeron por la regla que establece que si un equipo tiene una ventaja de 10 carreras después de siete entradas completadas, o de 15 carreras tras cinco entradas, se declara ganador de forma automática.

A pesar de la derrota, se debe destacar el buen desempeño de la Tricolor, que se dejó la medalla de plata, la cual no ganaba desde las justas de Guatemala 1986, es decir, hace 39 años.

La última presea que Costa Rica había obtenido en el béisbol de unos Juegos regionales fue en Panamá 2010, cuando logró el bronce.

Elián Rayo, quien ingresó como bateador emergente, fue la gran figura al conectar dos jonrones y producir cinco carreras. A él se sumaron los vuelacercas de Omar Mendoza y Melvin Novia, que contribuyeron en el triunfo nicaragüense.

El lanzador costarricense Julio Ramírez, abridor del juego, solo pudo mantener el marcador en cero durante la primera entrada. En el segundo episodio los pinoleros anotaron cinco carreras, una más en el tercero y tres adicionales en el sexto y séptimo para sentenciar el encuentro.

Con este resultado, Nicaragua sumó su sétima medalla de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y la tercera de forma consecutiva, tras los títulos obtenidos en las ediciones de 1977, 1986, 1994, 2001, 2006, 2013, 2017 y 2025.