El desconocido Andrés Carevic: Técnico de Cartaginés entra furioso a la cancha para regañar a un jugador

Andrés Carevic estaba muy molesto cuando se acabó el primer tiempo entre Motagua y Cartaginés.

Al terminar el primer tiempo entre Motagua y el Club Sport Cartaginés se dio una escena pocas veces vista: Andrés Carevic se metió a la cancha muy enojado.

El entrenador de Cartaginés estaba furioso, como pocas veces, y le dio tremenda regañada a Jesús Batiz, porque no le gustó en lo absoluto la última jugada antes del descanso.

Los brumosos no habían sufrido en la primera parte, pero los últimos minutos no fueron como el técnico quería.

El enojo de Andrés Carevic puede interpretarse como una llamada de atención para que los brumosos caigan en cuenta de que este podría ser su partido más importante del semestre, en el que aspiran a obtener la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.