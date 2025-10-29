Puro Deporte

El desconocido Andrés Carevic: Técnico de Cartaginés entra furioso a la cancha para regañar a un jugador

Cartaginés está jugándose la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Andrés Carevic estaba muy molesto cuando se acabó el primer tiempo entre Motagua y Cartaginés.
Andrés Carevic estaba muy molesto cuando se acabó el primer tiempo entre Motagua y Cartaginés. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







