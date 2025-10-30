Puro Deporte

Anthony Hernández confiesa que habló con Creichel Pérez y John Paul Ruiz después del caso de indisciplina

Anthony Hernández confirmó que desde hace un tiempo firmó su renovación de contrato con Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Anthony Hernández confirmó que extendió su contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2028.
Anthony Hernández confirmó que extendió su contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2028. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







