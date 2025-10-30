Anthony Hernández confiesa que habló con Creichel Pérez y John Paul Ruiz después del caso de indisciplina

Tegucigalpa, Honduras.- Anthony Hernández está concentrado en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, que se disputará este jueves 30 de octubre en el Estadio “Chelato” Uclés.

Antes de ir a hacer el reconocimiento de la cancha, el extremo porteño atendió a los medios de comunicación presentes en Honduras y confirmó que renovó su contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2028.

“Ya esto estaba hablado desde hace como un mes, de hecho se había firmado desde hace ratillo, nada más que ahora salió a la luz, pero muy tranquilo”, expresó Anthony Hernández.

El futbolista habló de todo un poco, hasta en cómo él trata de aconsejar a los más jóvenes, por experiencia propia, poniéndose como ejemplo, porque sabe que el fútbol es de esfuerzo, talento y paciencia.

Hoy no es titular fijo en el equipo de Óscar “Macho” Ramírez, pero cuando ingresa de cambio, responde bien. Y eso es parte de lo que él le proyecta a otros jugadores del club, en diferentes categorías.

Durante la conversación, Anthony Hernández contó que habla mucho con John Paul Ruiz, Creichel Pérez y Deylan Aguilar, que son todos oriundos de Puntarenas.

Ellos son tres de los cuatro futbolistas implicados en aquel caso de indisciplina, cuando se fueron de fiesta antes de viajar a Honduras para jugar contra Motagua.

El tema ya es capítulo cerrado en la Liga, pero esta vez, Anthony Hernández detalló que en su momento se tomó su tiempo para sostener una conversación que creía necesaria con ellos.

“Traté de hablar con cada uno y darles mi punto de vista, que ojalá que eso no vuelva a pasar, somos humanos. Aquel día les pasó a ellos, hoy me puede pasar a mí y le puede pasar a otro compañero.

”Somos humanos, nos equivocamos y todos cometemos errores, porque el único perfecto es Dios. Es de tratar de aprender de los errores y siento que ellos van por buen camino y estamos comprometidos con el equipo”, manifestó Anthony Hernández.

Las charlas entre ellos son constantes y el extremo detalló que muchas veces les dice a los jugadores que hay que tener calma, y que en el momento que llegue la oportunidad, agarrarla y no soltarla.

“Todo se contagia, si usted ve es un grupo muy unido, si usted se hace aparte ellos lo van a jalar y lo van a agrupar y acuerpar en todo momento. Hay que estar en las buenas y en las malas. Cuando le pasa algo a algún jugador ahí estamos y cuando está bien ahí estamos, para que vea que en todo momento estamos unidos”, destacó.

La semifinal entre Olimpia y Alajuelense se encuentra 1-1 y en este momento el gol de visita juega del lado del equipo catracho. Sin embargo, aún queda un partido, el decisivo. Este jueves por la noche, uno de los dos será finalista en la Copa Centroamericana.

