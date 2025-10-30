Óscar ‘Macho’ Ramírez aclara qué pasa con un futbolista de Alajuelense: ‘Tiene sus falencias’

Elián Quesada es uno de los jugadores que se encuentran con Liga Deportiva Alajuelense en Honduras, para el juego crucial contra Olimpia, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- De toda la planilla de Liga Deportiva Alajuelense hay un futbolista que llama la atención y no porque juegue, sino porque en realidad tiene poca participación.

Inclusive, el caso se ha prestado para que se comente que su fichaje fue impuesto, aunque a lo interno de la Liga sostienen que la llegada de Elián Quesada fue de la misma manera como se realizan todas las contrataciones en el club, con el visto bueno del área deportiva y del técnico.

LEA MÁS: El presagio de Óscar ‘Macho’ Ramírez en clásico centroamericano: ‘El partido va a estar bonito’

En la rueda de prensa previa al partido definitivo por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Alajuelense, Óscar “Macho” Ramírez recibió una pregunta sobre Elián Quesada.

“Es un muchacho muy joven (20 años), yo no sé por qué es esa expectativa, si es por el club del que procede (Arsenal) y todo el asunto, pero creo que es un muchacho que todavía está en proceso.

”Él tiene cosas muy interesantes, pero también tiene sus falencias y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede utilizar en algún momento”, afirmó Óscar Ramírez.

Por la forma en la que el técnico de la Liga respondía, parecía que esa consulta no le causó mucha gracia.

“Él viene como lateral izquierdo, lo he comentado y lo he hablado con él, que tiene que tener sus mejoras en la parte defensiva, para de acuerdo a lo que nosotros manejamos, para que él aplique.

LEA MÁS: Anthony Hernández confiesa que habló con Creichel Pérez y John Paul Ruiz después del caso de indisciplina

”Lo que es técnica, lo que es la parte de manejo de balón y todo es muy interesante, pero a estos niveles o en este momento que estamos yo lo puedo utilizar, pero ustedes (periodistas) han hecho una cosa como que tiene que ser sí o sí”, afirmó Óscar Ramírez.

También dijo que al igual que Elián Quesada, está llevando poco a poco a otros muchachos como Deylan Paz, Deylan Aguilar y John Paul Ruiz.

Óscar Ramírez respondió si se puede esperar una sorpresa de Liga Deportiva Alajuelense en el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Son gente que tienen que dar los pasos bien, no puede ser así, que hayan hecho alguna expectativa grande y con solo eso. El muchacho siente la presión y yo tengo que saber manejar eso.

”Muchas veces, por arriesgar con un muchachito que en los entrenamientos hacía grandes cosas, lo arriesgué y se perdió”, destacó, sacando a colación la historia que ya había contado de Vianney Blanco.

LEA MÁS: La pregunta que incomodó al portero de Motagua y tuvo que ver con lo dijo sobre Alajuelense y Saprissa (video)

El técnico de Alajuelense añadió que Elián Quesada está en proceso de adaptación con respecto al idioma, a la convivencia y que a su criterio, venir de América o Europa tiene sus cosas, y que todo eso lo ha evaluado.

“Simplemente es un muchacho al que hay que buscarle el momento para darle oportunidades y entonces lo digo ya, porque es muy recurrente que Elián, Elián, Elián... Tiene 20 años. No porque venga del Arsenal ya está en un tema de que tiene que ser ya”, recalcó Óscar Ramírez.

Además, indicó que ese momento puede ser ahora o después, pero que ha hablado con el lateral izquierdo y que está “trabajado cositas con él”, igual que con otros jugadores, y que cuando lo decida, va a aparecer.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.