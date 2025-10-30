Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez aclara qué pasa con un futbolista de Alajuelense: ‘Tiene sus falencias’

Óscar Ramírez se refirió al caso de un futbolista que hasta el momento no ha tenido mucha participación con Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Elián Quesada es uno de los jugadores que se encuentran con Liga Deportiva Alajuelense en Honduras, para el juego crucial contra Olimpia, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Elián Quesada es uno de los jugadores que se encuentran con Liga Deportiva Alajuelense en Honduras, para el juego crucial contra Olimpia, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de ConcacafElián QuesadaOlimpia vs Alajuelense
