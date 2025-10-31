Alajuelense más vivo que nunca con gol de Anthony Hernández (video)

La Liga Deportiva Alajuelense se niega a bajar la guardia, por eso desde que arrancó el segundo tiempo, salió en busca del empate y lo encontró en las piernas de Anthony Hernández.

“Pikachú” sacudió las redes al minuto 70 y empató el juego 1-1. La serie está 2-2 y si continúa así, el finalista de la Copa Centroamericana de la Concacaf, se definirá en tiempo extra.

Alajuelense perdía desde el minuto 36, pero en el complemento salió a arrinconar a Olimpia, y sigue con la posibilidad de llegar a la final.