Un jugador de Alajuelense tuvo que ser trasladado al hospital luego del partido ante Olimpia

Rashir Parkins, durante el calentamiento en el estadio de Tegucigalpa. El volante de Alajuelense debió ser trasladado al hospital tras el partido ante Olimpia.

Tegucigalpa.- El jugador alajuelense Rashir Parkins sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante Olimpia, por lo cual tuvo que salir de cambio y ser trasladado al hospital.

Mientras sus compañeros se batían en los minutos finales por el boleto hacia la final de la Copa Centroamericana, el volante iba en ambulancia acompañado por un miembro del cuerpo médico del cuadro rojinegro.

LEA MÁS: Óscar Ramírez: ‘Varios de los muchachos se jugaron un partidazo’

Según el diagnóstico inicial, Parkins sufrió un trauma craneoencefálico. Se le aplicó el protocolo que existe en el fútbol para estos casos y de inmediato se ordenó la variante (en su lugar ingresó Tristán Demetrius).

El gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, brindó una primera valoración sobre el estado de Parkins, que afortunadamente es positiva.

LEA MÁS: La final de Centroamérica entre Alajuelense y Xelajú ya tiene fechas; vea quién cierra en casa

“Se encuentra estable, recibimos esa buena noticia de nuestro fisio (terapeuta) que lo acompañó en la ambulancia. El diagnóstico es positivo”, explicó Vela a la prensa en la zona mixta del estadio José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés.

Este es el segundo traslado de urgencia al hospital de un jugador alajuelense en pocos días. El pasado 23 de octubre Fernando Piñar también salió en ambulancia del estadio Alejandro Morera Soto, en el partido de ida ante Olimpia, pues se llevó un fuerte pelotazo en el cuello.

De acuerdo con los protocolos, también se le trasladó al centro médico para practicarle algunos exámenes y a las pocas horas fue dado de alta.