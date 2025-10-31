Puro Deporte

Un jugador de Alajuelense tuvo que ser trasladado al hospital luego del partido ante Olimpia

Un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que ser llevado de inmediato al hospital, luego del encuentro ante Olimpia

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Rashir Parkins, durante el calentamiento en el estadio de Tegucigalpa. El volante de Alajuelense debió ser trasladado al hospital tras el partido ante Olimpia.
Rashir Parkins, durante el calentamiento en el estadio de Tegucigalpa. El volante de Alajuelense debió ser trasladado al hospital tras el partido ante Olimpia. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rashir ParkinsLiga Deportiva AlajuelenseAlajuelenseCopa Centroamericana
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.