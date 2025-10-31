La insólita serie de penales de Olimpia ante Alajuelense: hondureños fallaron todos sus penales (hasta los repetidos)

La Liga Deportiva Alajuelense festejó en casa ajena, en el Estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato Uclés”, donde en los lanzamientos desde el punto de penal, aseguró el pase a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los manudos aprovecharon la noche de terror del Olimpia, que falló tres penales seguidos, o bien se puede decir que cinco, porque de esos tres, repitieron dos, debido a que Washington Ortega se movió, se adelantó y debieron repetirlos.

El desenlance fue el mismo, los dos primeros lanzadores del Olimpia fallaron los disparos y luego Jorge Benguché, quiso fusilar a Ortega, le tiró al centro y el portero rechazó.

🇨🇷LA LIGA LE DICE HOLA A SU TERCERA FINAL CENTROAMERICANA CONSECUTIVA🦁🔥



Tras fallar TODOS SUS TIROS, el Olimpia no pudo con Alajuelense y el león tico irá por su TRICAMPEONATO😱



— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 31, 2025

“Fallamos en los penales”, dijo Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, para que su equipo no llegara a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Qué pasó en los penales, es un tema de calidad, emocional, de concentración. ¿Qué sucedió?

“Creo que es un tema emocional, más que técnico. Es la primera vez que me pesa, he estado en definiciones por campeonatos, clasificaciones, he ganado y perdido, pero que erremos cinco penales como nos pasó, nos dieron dos para repetir. Lo sucedido es algo muy llamativo que no debe ser muy recurrente en el fútbol”, destacó Espinel.

Alajuelense superó a Olimpia en los penales y avanzó a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Para el técnico de Olimpia el primer penal los condicionó y tras jugar los dos partidos, señaló que la serie la perdieron de visita en el Morera Soto, donde para él, pudieron salir con la victoria.

Errar desde el manchón blanco fue fatal para los catrachos, porque un día antes, el miércoles, el Real España, que dirige Jeaustin Campos, falló contra el Xelajú, en la otra semifinal del torneo.

El Real España falló cuatro de cinco penales en su tanda. En total, los Olimpia y Real España erraron 9 de 10 penales, si tomamos en cuenta los que se repitieron contra Alajuelense.