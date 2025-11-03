Óscar ‘Macho’ Ramírez incluye ‘nuevo’ extranjero en convocatoria para el juego Liberia vs. Alajuelense

Raheen Cuello se encuentra en la suplencia con Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez quiere que Liga Deportiva Alajuelense continúe en el primer lugar del Torneo de Apertura 2025. Para eso, los rojinegros tienen que ganar esta noche contra el Municipal Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Además, una victoria garantizaría la clasificación de los rojinegros a las semifinales del campeonato nacional.

Pero de la mano con esa intención, el técnico de la Liga también cuida la integridad de sus jugadores, después de tanto trajín en las últimas horas.

Al analizarlo todo, su determinación fue que Alajuelense afrontará el partido contra Liberia sin Fernando Piñar, que habitualmente forma parte de su once estelar.

Tampoco está en convocatoria Anthony Hernández, a quien le majaron el tobillo en Honduras, en el duelo ante Olimpia y sufrió un esguince, según dijo el propio jugador.

Y quien aún no regresa es Kenyel Michel, luego de un golpe en el tobillo que sufrió en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana contra Olimpia.

Sin embargo, al técnico rojinegro no le tiembla el pulso para darle oportunidad a jugadores que no han tenido tanta continuidad, como el panameño Raheen Cuello, quien entró en convocatoria por primera vez con la Liga.

Él puede jugar en una plaza que se alterna entre el haitiano Tristán Demetrius, el colombiano Juan David Nazarith y el canalero, porque están inscritos con el equipo U-21 y la Liga no completó los cinco cupos de foráneos con el primer equipo.

Alajuelense jugará contra Liberia con un once titular conformado por Washington Ortega, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Rashir Parkins, Celso Borges, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

Mientras que como opciones de cambio se encuentran Bayron Mora, Guillermo Villalobos, Deylan Paz, John Paul Ruiz, Diego Campos, Elián Quesada, Deylan Paz, Doryan Rodríguez, Creichel Pérez y Raheen Cuello.

