Puro Deporte

A José Saturnino Cardozo, el jerarca del Municipal Liberia le hizo una petición muy especial

El Municipal Liberia, dirigido por José Saturnino Cardozo, se mide este domingo a Alajuelense, en un partido clave en sus aspiraciones

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Saturnino Cardozo elogió en grande a Randy Ramírez
José Saturnino Cardozo tiene muy claro cuál es su objetivo en el Torneo Apertura 2025, al frente del Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoMunicipal LiberiaAlajuelenseTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.