A José Saturnino Cardozo, el jerarca del Municipal Liberia le hizo una petición muy especial

José Saturnino Cardozo tiene muy claro cuál es su objetivo en el Torneo Apertura 2025, al frente del Municipal Liberia.

El objetivo del Municipal Liberia, liderado por su presidente, el colombiano Wilder Eusse Osorio, está más cerca que nunca desde su regreso a la Primera División.

Para el jerarca liberiano, la meta de la institución está por cumplirse bajo el mando del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien este domingo 2 de noviembre se enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense, a partir de las 7 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia.

Los guanacastecos, que ocupan el tercer lugar con 23 puntos, están a cuatro unidades de la Liga, líder del certamen con 27, por lo que una victoria les permitiría quedar a solo un punto, con tres partidos por disputarse.

De acuerdo con el jerarca del Municipal Liberia, la labor del estratega guaraní ha sido más que sobresaliente; no obstante, el mandamás tiene una petición fundamental en las aspiraciones de la institución.

LEA MÁS: José Saturnino Cardozo y su fórmula de éxito que ya está dando frutos

“El profesor ha hecho un trabajo espectacular. Estamos en proceso de llegar a ese punto que todos necesitamos y queremos. Solo falta sellarlo con la clasificación a las semifinales, lo que no solo desean los jugadores, sino también la parte administrativa, que ha hecho un trabajo enorme”, enfatizó Eusse.

José Saturnino Cardozo se incorporó al Municipal Liberia en febrero de este año y, tras no lograr la clasificación anterior, el plantel se reforzó con figuras de peso como el paraguayo Fernando Lesme, el mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández y el nacional Freddy Álvarez, con el objetivo de llevar al cuadro aurinegro a pelear por el cetro.

“El profesor Cardozo es un poco exigente; creo que esa es una de sus características, pero es una excelente persona y esperamos tenerlo por mucho tiempo con nosotros, liderando el proceso que estamos llevando a cabo”, recalcó Eusse.

Según Felipe Castillo, periodista del Municipal Liberia, el compromiso —a pesar de disputarse a las 7 p. m.— tendrá un lleno total, pues este viernes solo quedaban disponibles unas pocas entradas en el sector de sol.

“Es un partido importante donde debemos sumar de a tres. Estamos convencidos de que debemos hacer respetar nuestra casa. No vamos a jugar en un horario habitual, pero es un horario fresco, donde los aficionados pueden compartir con su familia. Queremos ver un estadio de amarillo y negro apoyando al Municipal Liberia. Estamos preparados para lo que viene”, declaró Eusse.