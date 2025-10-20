José Saturnino Cardozo está muy cerca de cumplir su promesa

Jose Saturnino Cardozo demostró su buen humor, luego de la victoria de 1-0 del Municipal Liberia ante Herediano.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, cuando llegó a Costa Rica para integrarse al Municipal Liberia, aseguró que deseaba un equipo que jugara bien al fútbol, que fuera protagonista y cuyo principal objetivo fuera ser campeón.

Siete meses después de su llegada, los liberianos están muy cerca de clasificar a las semifinales tras derrotar 1-0 al Herediano, cumpliendo así su primera promesa, en la lucha por el título del Torneo Apertura 2025.

Los pamperos ocupan el tercer lugar con 23 puntos, mismos que el Saprissa. Tienen tres más que Cartaginés (20), seis sobre Pérez Zeledón (17), siete sobre Puntarenas FC (16) y diez por encima de Herediano (13), cuando aún restan 15 unidades por disputarse.

Liberia cerrará la fase regular visitando a Sporting FC, recibiendo a Alajuelense y Guadalupe FC, para luego finalizar con dos salidas complicadas ante Saprissa y Cartaginés.

“Trato de transmitir a los jugadores durante la semana que este es un deporte maravilloso, fantástico y que se juega con una pelota. Para defender y atacar necesitamos tener la pelota, lo cual es clave para lo que queremos”, explicó Cardozo.

El estratega guaraní confesó que trabaja con un grupo de futbolistas que desean trascender, que ponen mucha atención y que, poco a poco, han ido progresando y entendiendo su idea de juego.

“A veces perdemos muy fácil la pelota, pero es parte del crecimiento. Tengo poco tiempo con ellos y no es sencillo construir un equipo que juegue bien, porque buscar tener la posesión y ser protagonista no es fácil”, añadió Cardozo.

José Saturnino Cardozo no se presiona

El “Diablo Mayor”, exdelantero del Toluca de México, señaló que el plantel se va amoldando a su estilo, con jugadores de buen perfil.

“Freddy Álvarez tiene un excelente control de balón y se asoció muy bien con Shawn Johnson, Joaquín Hernández, Malcom Pilone y Adrián Chévez, lo cual fue clave para realizar triangulaciones y alcanzar la victoria. Siento que competimos bastante bien y merecimos el triunfo ante Herediano”, comentó el técnico.

Cardozo reconoció que el equipo va por buen camino y que, aunque se mantienen en zona de clasificación, no pueden relajarse porque aún falta mucho torneo.

“Debemos guardar energía y mejorar como grupo. Los rivales se van a quitar puntos entre ellos, así que el campeonato se pondrá interesante. Se vienen partidos difíciles y complicados, pero sé que podemos seguir compitiendo con humildad y de la misma manera en que venimos trabajando”, acotó.

Finalmente, el entrenador del conjunto guanacasteco admitió que el triunfo ante Herediano fue justo, aunque todavía deben afinar detalles para ser más contundentes.

“Debemos generar más triangulaciones y llegar a la línea de fondo para enviar buenos centros. Lo hemos entrenado bastante; solo debemos tomar mejores decisiones al finalizar las jugadas. Dependemos de nosotros mismos”, concluyó Cardozo.