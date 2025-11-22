José Saturnino Cardozo vuelve a sonreír con su Liberia que quiere ir a semifinales

Christian Reyes marcó el único gol en el partido entre Liberia y Guadalupe.

José Saturnino Cardozo vio en cancha al Municipal Liberia que le gusta, combativo y aguerrido, luchando con todo por ganar, como lo consiguió ante Guadalupe (1-0), en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

La victoria de los pamperos se gestó con un solitario gol de Christian Reyes en el minuto 71. La acción se generó mediante un tiro libre cobrado por Freddy Álvarez, en complicidad con una muy mala salida del guardameta guadalupano, Rodiney Leal.

El resultado en sí fue el esperado y evidentemente eso lo alegra, pero también el desempeño de su equipo dibujó una sonrisa en el rostro de José Saturnino Cardozo, dejando atrás aquella frustración con la que quedó antes de que el fútbol nacional entrara en pausa.

Aquel día en la Ciudad Blanca, el paraguayo estaba visiblemente molesto tras la goleada que le propinó Liga Deportiva Alajuelense a su equipo (1-4). También por otros resultados que se venían dando.

Pero eso ya quedó atrás, y el Municipal Liberia volvió a verse como el equipo que él quiere, el que presiona por quedarse con uno de los boletos a las semifinales.

Ante Guadalupe, los liberianos lo intentaron a través de diferentes vías, como cuando Malcom Pilone pegó la bola en el palo, tras un pase de Waylon Francis en el minuto 30.

También lo buscaron Freddy Álvarez y Keysher Fuller, pero el gol que significó tres puntos de oro fue de Christian Reyes, en un partido donde no jugaron Fernando Lesme y Adrián Chévez por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Ya se había terminado el juego y el árbitro Adrián Chinchilla le mostró la tarjeta roja al técnico guadalupano, Fernando Palomeque, quien estaba furioso. Además, el central también expulsó a un integrante del cuerpo técnico de Liberia.

Para las dos jornadas que faltan, Liberia visitará a Saprissa y a Cartaginés. Efectivamente, será un cierre bravo, en franca lucha de los pamperos por la clasificación.

Mientras que Guadalupe, en la zona baja de la tabla, recibirá a Pérez Zeledón y luego visitará a Puntarenas. Después de eso ya pensará en el próximo torneo. Y en tratar de mantenerse en Primera División.