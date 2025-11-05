José Saturnino Cardozo pierde a un goleador en plena lucha por la clasificación

El equipo del director técnico José Saturnino Cardozo recibió varias sanciones luego de la última jornada y perderá un partido al goleador paraguayo Fernando Lesme.

José Saturnino Cardozo llevó al Municipal Liberia a luchar por la clasificación en el campeonato de Apertura 2025, donde actualmente se colocan en la cuarta posición.

El gran momento que pasan los liberianos se debe en parte a la incorporación del delantero paraguayo Lesme, quien anteriormente tuvo un paso por Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica tiene sus dos primeras bajas para los partidos ante Haití y Honduras por el Mundial

Con el torneo llegando a su final, la el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones tras la jornada 15. Fernando Lesme se perderá el próximo encuentro ante Guadalupe FC, por acumulación de tarjetas amarillas, además de tener que pagar ₡100.000 de multa.

Lesme estará de vuelta para los últimos dos partidos del torneo, donde Liberia deberá visitar al Deportivo Saprissa (segundo lugar) y al Club Sport Cartaginés (tercer lugar). Liberia deberá sacar puntos ante rivales complicados, pues una derrota compromete su clasificación.

Las sanciones completas tras la jornada 15 publicadas por el Tribunal Disciplinario:

Municipal Liberia

Sancionar al club con una multa de ₡500.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis, al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.

Sancionar al jugador Dominic Adrián Chevez Soto con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

Sancionar al jugador Fernando José Lesme Lesme con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

LEA MÁS: Saprissa recupera a una de sus figuras ofensivas para el cierre del campeonato

Club Sport Herediano

Sancionar al club con una multa de ₡1.265.625 al ser la quinta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al jugador Luis José Hernández Paniagua con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

Sancionar al jugador Manuel de Jesús Morán Velásquez con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

Guadalupe FC

Sancionar al jugador Kenneth Carvajal Mondragón con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

Sancionar al club con una multa de ₡500.000, al ser la primera vez que no destacan las zonas amarillas.

Sancionar al club con una multa de ₡400.000, al ser la primera vez que no cumple con los establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

Sancionar al club con una multa de ₡105.000, al ser la primera vez que las puertas no están custodiadas por un oficial de seguridad, el cual no debe permitir el ingreso al terreno de juego y zonas adyacentes de personas a menos de que sea autorizado por el comisario.