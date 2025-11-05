Saprissa recupera a una de sus figuras ofensivas para el cierre del campeonato

Hace mes y medio que no actúa con el Deportivo Saprissa; jugó cuando los morados recibieron a Pérez Zeledón a finales de setiembre y después pasaron cinco encuentros sin que se le volviera a ver, pero llegará al cierre del torneo.

El sábado pasado se le vio con el equipo en el Estadio Colleya Fonseca. Como ha sido habitual en las últimas fechas, estaba en las gradas, no tuvo participación, pero el regreso está cerca para él.​

De hecho, ya le dieron el alta médica, y si no presenta inconvenientes en los entrenamientos, podría jugar en el próximo partido de los tibaseños, el 22 de este mes frente a Herediano. Esto se debe al receso del campeonato para dar espacio a los partidos que disputará la Selección de Costa Rica ante Haití y Honduras, con el fin de definir el pase a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.​

Se trata de Gerson Torres, quien se mostró ilusionado porque volver a las canchas está a la vuelta de la esquina para él.​

“Tengo cerca de un mes y una semana sin jugar porque tuve una lesión complicada en la pantorrilla; fue difícil de recuperar, pero ya me dieron de alta”, dijo Gerson, quien agregó estar listo para volver a los entrenamientos con el equipo y comenzar a ponerse a tono en el aspecto físico.​

“La idea es no recaer en una lesión como esta; por eso esperamos el tiempo suficiente para que todo estuviera bien. Sufrí un desgarro en la pantorrilla que fue un poco grande y me llevó un periodo de recuperación, más de lo que esperaba”, manifestó Gerson.​

Torres consideró que la lesión se pudo presentar debido a la cantidad de partidos que había jugado.​

“Venía con Paulo (Wanchope) y ahora con Vla (Vladimir Quesada); jugué muchos partidos, si no fueron todos. Un día estuve muy cargado, y en un entrenamiento me desgarré. Fueron muchos partidos los que tuve y creo que eso pudo afectarme”, destacó Torres.​

Gerson Torres estuvo fuera de las canchas durante mes y medio, pero ya volvió a entrenar y se prepara para el cierre del certamen. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Pero más allá de lo sucedido, Gerson se enfoca en el futuro, en el cierre, y quiere estar ahí para ayudar al equipo a lograr dos objetivos que los morados consideran importantes.​

“El primer objetivo es clasificar y después pelear por el primer lugar. Es algo que hemos hablado en el grupo; tenemos claro que la Liga viene haciendo las cosas bien, pero debemos hacer lo nuestro, enfocarnos en ganar y después que pase lo que tenga que pasar con ellos”, señaló Gerson Torres.​

Saprissa está a un punto de los manudos y en franca lucha por ese primer puesto, aunque los rojinegros tienen un encuentro menos.​

“El equipo viene haciendo las cosas bien. Cuando perdimos el clásico, rápido levantamos cabeza ante Puntarenas. Queremos luchar por el primer lugar y clasificar, y estando ahí, se viene otro campeonato como decimos nosotros”, opinó Gerson.

Los juegos de Saprissa

Jornada 16: Saprissa vs Herediano, sábado 22 de noviembre, posiblemente en horas de la noche.

Jornada 17: Saprissa vs Liberia, domingo 30 de noviembre, posiblemente en horas de la tarde.

Jornada 18: Sporting FC vs Saprissa, domingo 7 de diciembre.

