Saprissa recupera a una de sus figuras ofensivas para el cierre del campeonato

El futbolista morado estuvo mes y medio fuera de los terrenos de juego

Por Milton Montenegro

Hace mes y medio que no actúa con el Deportivo Saprissa; jugó cuando los morados recibieron a Pérez Zeledón a finales de setiembre y después pasaron cinco encuentros sin que se le volviera a ver, pero llegará al cierre del torneo.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

