¿Sabía que Saprissa puede sellar su pase a semifinales esta noche ante Guadalupe?

El Deportivo Saprissa sigue en la lucha por desplazar a Alajuelense del liderato. La intención de los morados es apoderarse del primer puesto, pero la clasificación a semifinales está a la vuelta de la esquina.

Saprissa regresa a la acción este sábado a las 8 p.m., de visita contra Guadalupe en el Estadio Colleya Fonseca. ¿Sabía usted que un triunfo prácticamente le asegura a los saprissistas la clasificación a las semifinales?

Sí, con tres puntos más, es un hecho que los tibaseños se meten en la fiesta grande.

Veamos los números y analicemos que, a falta de cuatro fechas, 12 puntos por disputar, con tres unidades más, Saprissa al menos aseguraría el cuarto lugar.

Saprissa es segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos. El quinto lugar, con opciones de clasificar, es Herediano, con 19 unidades. Con nueve puntos en disputa, puede aspirar a un máximo de 28. O sea, si los tibaseños derrotan a los guadalupanos, los florenses no llegan a los 29 puntos.

Pérez Zeledón es sexto con 17 y podría aspirar a 26, tomando en cuenta que Herediano gane lo que le falta y uno de esos juegos es contra los generaleños.

Si le damos vuelta al panorama y Pérez gana los cuatro encuentros que le quedan, incluido el que va a jugar con Herediano, los sureños llegarían a 29 unidades y desplazarían a los florenses en la lucha por clasificar.

Con 29 puntos, alcanzarían a Saprissa si solo suma tres de los 12 en disputa. Con este posible empate, los morados tienen ventaja, porque poseen una diferencia de goles de +8 y los generaleños tienen -1.

Pero para no depender de las sumas y restas de los goles ni de las diferencias entre uno y otro, con cuatro puntos Saprissa suma un total de 30, y listo: ya es parte de las semifinales.

El Deportivo Saprissa festejó la semana pasada contra Puntarenas y espera repetir frente a Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El juego de esta noche es vital para los saprissistas, quienes, de ganar, amarrarían un boleto a la siguiente fase. Si ganan los tres compromisos que les faltan, pueden hacer un total de 36 puntos, una cifra que los puede impulsar a la cima del torneo.

“La meta inmediata es estar en zona de clasificación, y está ahí. También está la meta de pelear por el primer lugar; al retomar el triunfo volvemos a estar ahí en la pelea y nosotros no vamos a desistir. No vamos a bajar los brazos y vamos ahora a preparar lo mejor posible el partido más importante, que es el partido del próximo fin de semana contra Guadalupe”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, la semana pasada luego del triunfo 2-0 contra Puntarenas.

Vladimir Quesada añadió que el torneo está siendo cada vez más difícil y casi no hay margen de error para ningún equipo.

“Nadie quiere perder, porque inmediatamente te ves en la tabla de posiciones en la cola y cada vez los partidos van a ser más difíciles. Por eso, nosotros esperamos que los próximos partidos, estos cuatro de esta etapa de clasificación, cada uno que vayamos enfrentando, va a ser más difícil que el anterior; pero es que así ha sido el torneo, la zona de clasificación nos lo muestra, estamos todos muy pegados”, expresó Vladimir.

Tras enfrentar a Guadalupe, Saprissa vuelve a jugar hasta el 22 de este mes, debido al receso que tendrá el campeonato para dar espacio a los partidos que enfrentará la Selección de Costa Rica en noviembre ante Haití y Honduras, con el fin de definir el pase a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los juegos de Saprissa

Jornada 15: Guadalupe FC vs Saprissa, sábado 1 de noviembre a las 8 p.m.

Jornada 16: Saprissa vs Herediano, sábado 22 de noviembre, posiblemente en horas de la noche.

Jornada 17: Saprissa vs Liberia, domingo 30 de noviembre, posiblemente en horas de la tarde.

Jornada 18: Sporting FC vs Saprissa, domingo 7 de diciembre.

