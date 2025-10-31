Mariano Torres ‘pinta’ la cancha y le dice a la afición que ‘la quiere mucho’, vea sus emotivos videos

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, sigue en el equipo. Él quería quedarse, el club también lo tenía en los planes y aunque ya van a ser casi 10 años, como dijo Mariano, todos están felices.

Saprissa anunció que el argentino, a quien se le finalizaba el contrato en diciembre, lo extendió por seis meses más, por el primer semestre del 2026.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la renovación de contrato de su histórico capitán, Mariano Torres, quien extenderá su vínculo con el club por un periodo adicional de seis meses”, informó Saprissa.

Pero en sus redes sociales, los morados usaron un emotivo video de Mariano, quien incluso “pinta” la cancha del Estadio Ricardo Saprissa, para dar a conocer que “todo quedó listo”.

El capitán morado le dio declaraciones al departamento de prensa del club y expresó estar muy feliz de haber renovado.

“Primero, felicidad, son muchos años, ya casi van a ser 10 años y la verdad estoy muy feliz, muy contento de poder seguir en esta institución, que me ha dado mucho cariño desde el primer día que llegué y a hoy no ha cambiado nada”, dijo Mariano.

🎥 "Trato de devolverle un poco a la gente y a la institución dentro de la cancha con esfuerzo, dedicación, pasión", Mariano Torres tras su renovación 💜



📲 Más detalles aquí: https://t.co/EF84pmHgAQ pic.twitter.com/4eGJrMdpGN — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 31, 2025

El mediocampista añadió que su felicidad es compartida por su familia, que se alegró, porque seguirá vistiendo la camisa de Saprissa.

“Mi familia está feliz de que pueda seguir un tiempo más y disfrutarlo. Trato de devolverle un poco a la gente y al club, dentro de la cancha, con esfuerzo, pasión, dedicación y rendir, porque al final esto es de rendimiento y si no rendís, sobre todo en un equipo tan grande como Saprissa, es difícil continuar”, destacó Mariano.

Torres añadió que se ha generado algo muy lindo entre la institución, la afición y él.

“Eso hizo que podamos seguir juntos un poco más. Estoy agradecido con los aficionados, porque me dan mucho cariño y me lo demuestran en todos lados donde voy, sobre todo en la cancha cuando salimos a jugar. De mi parte seguir dando el máximo para representarlos de la mejor manera y los quiero mucho”, comentó Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, dijo estar feliz de seguir seis meses más con la institución. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.