Mariano Torres y Saprissa llegan a un acuerdo y el volante seguirá vestido de morado

El Deportivo Saprissa sorprendió al confirmar el futuro de Mariano Torres con el club.

El capitán del equipo, quien finaliza contrato con la institución en diciembre, decidió con Saprissa los pasos a seguir, así lo informaron los morados en un comunicado de prensa.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la renovación de contrato de su histórico capitán, Mariano Torres, quien extenderá su vínculo con el club por un periodo adicional de seis meses”, informó Saprissa.

En sus redes sociales, el cuadro tibaseño confirmó la noticia con un video de Mariano Torres, a quien se le ve entrar a la cancha y luego decir: “listos morados, ya está firmado”.

Un 27 de junio de 2016, el volante formado en Boca Juniors llegó a la institución morada con la ilusión de “que las cosas salgan bien y que pueda ayudar al equipo”. Nueve años más tarde, aquel deseo se transformó en una historia escrita con letras doradas en el corazón de los Saprissa.

Saprissa destacó que cuando Mariano Torres arribó al club, el equipo contabilizaba 32 títulos nacionales. Hoy, una década después, el capitán ha sido protagonista en la conquista de 8 campeonatos, consolidando su lugar como uno de los referentes más emblemáticos de la actualidad.

“Mariano se ha ganado el cariño y respeto de la afición más exigente gracias a su profesionalismo, liderazgo y calidad futbolística, además de esa zurda educada que tantas alegrías ha brindado a la gran Familia Saprissa.

Mariano Torres en la sala de trofeos del Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“El Deportivo Saprissa celebra poder contar con su capitán por un torneo más y le desea el mayor de los éxitos en la búsqueda de su noveno título personal y el número 41 para el equipo más grande de Costa Rica”, escribió Saprissa en el comunicado.

📝 Comunicado oficial: Mariano Torres https://t.co/EF84pmHgAQ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 31, 2025

Con la renovación del capitán, queda pendiente otra de las figuras con más años en el equipo y el de más cetros, se trata de David Guzmán, quien también finaliza contrato en diciembre.

Ambos mediocampistas titulares de la “S”, quienes han sido claves en el repunte del equipo bajo el mando de Vladimir Quesada, que tiene al plantel en segundo lugar, a un punto del primer puesto.

“Los dos vencen en diciembre. Estábamos esperando que finalizara la ventana para, con más tiempo y calma, ver ambos casos”, declaró Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, a finales del mes pasado.

Mariano Torres llegó al Deportivo Saprissa en el 2016. Es el capitán del equipo y seguirá seis meses más con el club. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Sin revelar demasiado, el ídolo saprissista dio a conocer que ambos jugadores deben ser evaluados. Mariano Torres tiene 38 años, mientras que David Guzmán tiene 35, por lo que es evidente que ambos se encuentran en una etapa avanzada de sus carreras.

“Estoy tranquilo. Yo estoy viviendo una etapa diferente en mi carrera deportiva, máxime que queda poco y tenemos que disfrutar al máximo. Lo que estoy tratando es de disfrutar con conciencia estos momentos tan bonitos”, expresó David Guzmán, en el partido que le anotó a Pérez Zeledón.

David Guzmán fue mundialista con Costa Rica en Rusia 2018; además, también formó parte de la generación dorada de Egipto 2009, la cual logró el cuarto lugar del Mundial Sub-20.

El volante suma 10 títulos nacionales con Saprissa desde 2010 y, en Costa Rica, únicamente ha vestido la camisa morada. En el Monstruo ya tiene ocho temporadas. Además, tuvo un paso por la MLS, donde fue jugador de los Portland Timbers y el Columbus Crew.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.