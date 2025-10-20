Juan Carlos Rojas vuelve a hablar del futuro de Mariano Torres en Saprissa: ¿Se va o se queda?

La historia se repite en el Deportivo Saprissa: Mariano Torres, capitán del equipo, termina contrato al finalizar el mes de diciembre y fue un tema que se trató en el clásico.

La temporada pasada sucedió lo mismo y la pregunta a Mariano era constante: ¿seguirá en Saprissa?

La respuesta del argentino era la misma: “Vamos a ver cómo me siento. Lo que quiero es serle útil al equipo”, decía Mariano, quien al final renovó por un año más, año que está cerca de vencer, y la novela es la misma: ¿Mariano continúa o le dirá adiós al cuadro morado?

Juan Carlos Rojas, presidente de los tibaseños, tenía cinco años de no asistir al Estadio Alejandro Morera Soto. Lo hizo en junio del 2020, cuando su escuadra ganó el cetro 35.

Rojas sorprendió con su presencia en el reducto rojinegro. Es más, el jerarca saprissista no acostumbra visitar los estadios de los rivales, pero en el clásico rompió con su idea, con su política de solo ver a Saprissa en casa.

La prensa aprovechó para conversar con Juan Carlos, quien nuevamente tocó el tema de Mariano.

“Mariano sabe que tiene las puertas abiertas y eso de su continuidad se determinará al final del torneo. Lo mismo sucedió hace un año”, dijo Juan Carlos Rojas.

Rojas agregó que con el volante argentino (de 38 años cumplidos en mayo) conversarán cuando termine el certamen.

“Me encantan esas conversaciones con él, porque dice que no es un tema de tener un año más o de salario, sino un momento donde él se sienta bien; de lo contrario, es el instante de marcharse. Eso siempre nos lo ha dicho Mariano. Entonces, al final del campeonato tendremos esa conversación”, resaltó Juan Carlos Rojas.

Recientemente, Mariano Torres conversó con Teletica y le envió un mensaje a los aficionados saprissistas.

“Siempre digo que los quiero mucho, que les agradezco todo el cariño que me dan a donde me toque ir. No sé si me merezco tanto, pero el día de mañana me va a costar mucho cuando no sienta el calor de la gente, porque es algo impresionante para mí”, compartió Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, finaliza contrato con los morados en diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No solo Mariano culmina el vínculo con el club en diciembre; también David Guzmán (de 35 años) concluye contrato. Sobre ambos se le ha preguntado a Erick Lonnis, integrante del comité deportivo de los morados y quien negocia con los futbolistas.

“Sí, ambos contratos vencen en diciembre y ya estábamos esperando que terminara la etapa de traspasos, que finalizó hace poco. Ahora, con tiempo y más calma, vamos a ver esos dos casos: el de Mariano Torres y David Guzmán”, comentó Erick Lonnis.

Mariano Torres está en Saprissa desde 2016. Ha disputado 405 partidos y ha anotado 77 goles en torneos nacionales. Su legado incluye ocho títulos nacionales, dos supercopas, una recopa, una Liga Concacaf y múltiples distinciones individuales, entre ellas, mejor extranjero y mejor jugador del torneo nacional.

Con estas cifras, Mariano se consolida como uno de los grandes referentes en la historia del club y está cerca de convertirse en el extranjero con más partidos en el fútbol nacional.

