Mariano Torres resalta las virtudes de Alajuelense que acabaron con Saprissa

El capitán morado aseguró que ya se dieron cuenta del trabajo de la Liga para que no les pase a futuro

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa se llevó un duro golpe contra Alajuelense, no solo perdió el partido 2-0, sino que los manudos le arrebataron el liderato del torneo.








