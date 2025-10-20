Mariano Torres resalta las virtudes de Alajuelense que acabaron con Saprissa

El Deportivo Saprissa se llevó un duro golpe contra Alajuelense, no solo perdió el partido 2-0, sino que los manudos le arrebataron el liderato del torneo.

La Liga con 24 puntos escaló a la cima y bajó a los tibaseños, quienes se quedaron con 23 unidades, pero la realidad que dictó el encuentro, es que el 2-0 le salió baratísimo a los tibaseños.

De hecho, Saprissa se salvó de una acción que llevaba sello de golazo, la que hizo en el segundo tiempo el mexicano Ronaldo Cisneros, quien estrelló la pelota en el ángulo de mano izquierda del marco de Esteban Alvarado.

Alajuelense fue mejor y Mariano Torres, capitán de Saprissa, no tuvo reparos en reconocer que los superaron.

“Estábamos haciendo buenos partidos y por eso nos encontrábamos en primer lugar, pero quedan cinco partidos, que para nosotros serán como finales”, dijo Mariano.

Torres expresó por qué la Liga los doblegó y es el segundo clásico en el certamen que les gana.

“Creo que ellos aprovecharon muy bien la velocidad que tienen y marcaron la diferencia”, indicó Mariano.

Alajuelense el pasó por encima al Deportivo Saprissa, al que venció 2-0. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El capitán saprissista señaló que vieron bien el accionar de la Liga, al que podrían toparse en una segunda ronda.

“Nos sirve para lo que viene. Ya sabemos el trabajo que ellos hacen en que son buenos y debemos corregir para que no nos pase en el futuro”, manifestó Mariano.

En cuanto a su equipo y lo que les hizo falta, Mariano no tuvo inconveniente en señalar algunas fallas.

“Debemos ser más contundentes, tener más claridad en los últimos metros y además, no supimos definir las jugadas nuestras de buena forma y ellos nos contragolpearon muy bien”, manifestó Mariano.

Saprissa no pudo con el buen accionar de la Liga, no fue el equipo que se desempeñó con buen rendimiento y debió ceder el primer lugar del torneo.

Ahora para Saprissa es pasar la página y pensar en el siguiente compromiso, el domingo de la otra semana en casa contra el cuadro de Puntarenas.

