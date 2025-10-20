Kendall Waston señala el punto de la zaga de Saprissa que les costó el clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kendall Waston intentó imponer su juego físico ante el extremo de Alajuelense Kenyel Michel.

Kendall Waston, líder de la zaga de Saprissa, fue claro en que fue lo que pasó en los goles de Alajuelense para provocar la derrota morada 2 a 0 en el Morera Soto.

Waston explicó tácticamente cómo fue que la Liga le hizo daño a la S, sobre todo aprovechando dos virtudes: la velocidad y la habilidad.

“Es que después de una pérdida de pelota nuestra pues nos agarraron muy partidos. Nosotros debimos hablar atrás para estar muy ordenados y evitar esta situación, creo que nos queda el aprendizaje”, reflexionó.

El seleccionado nacional fue cuestionado sobre los resultados morados ante la Liga en esta temporada, donde se perdieron los dos cotejos de la fase regular, tanto en casa como visitante.

“Es fútbol, hicimos cosas buenas, pero al final lo que importan son los tres puntos y no los tuvimos”, acotó.

Waston no descartó seguir peleando por el liderato. De hecho hizo un llamado a sus compañeros para conseguir los 15 puntos que restan y esperar un tropiezo erizo.

“Nosotros debemos ganar todo que venga, si ellos dejan puntos en el camino pues no nos compete. Esto no se acaba acá como cuando estábamos de primeros. Ahora solo queda ganar todo lo que viene”, dijo.

Saprissa enfrentará el próximo fin de semana a Puntarenas en el Ricardo Saprissa, donde Waston hizo un llamado a la afición a unirse para volver a encaminar al Monstruo.

“No queríamos perder, queríamos un buen marcador para mantener el primer lugar, ahora hay que ganarle a Puntarenas”, finalizó.