Vladimir Quesada se rinde ante la evidencia: ‘Alajuelense nos superó. El marcador habla por sí solo’

Vladimir Quesada junto a su asistente Marco Herrera. El cuerpo técnico del Saprissa no encontró respuesta a lo planteado por Alajuelense.

Vladimir Quesada explicó su desazón ante la derrota 2 a 0 contra Alajuelense.

El técnico morado además aprovechó para decir que terminó contento con Warren Madrigal y Gustavo Herrera, los atacantes morados que acompañaron a Orlando Sinclair de arranque, pero no pudieron marcar diferencia.

-¿Cuál es la valoración de lo vivido en el juego?

Las expectativas no eran las que se dieron. Queríamos ganar el partido y no fue así. No mostramos el nivel que normalmente veníamos mostrando y Alajuelense nos superó. El marcador por sí solo habla. Yo entiendo que no somos ni mejores, ni peores, esto no ha terminado. Sabemos que independientemente de este resultado, pues no hay nada definido.

“Nos superaron, pero nosotros esto ya lo hemos vivido y sabemos cómo revertir estos golpes. Seguiremos luchando por el torneo y el campeonato. Tenemos un aprendizaje importante, ahora nosotros debemos cambiar el casete”.

-¿Por qué Saprissa no ha podido ganarle a Alajuelense en este torneo?

-Siempre hay que ganar, eso es lo que nos enseñan en Saprissa, pero estas situaciones se dan, al final la historia se puede revertir. Hemos perdido dos clásicos, pero esto no determina lo que viene. No nos gusta perder, no nos acostumbramos a la derrota, pero entendemos que esto no termina. Esperamos vernos en una final con ellos. Entendemos que nos han superado en los dos juegos, aunque allá en el Saprissa hicimos un buen juego, pero la historia se puede revertir.

-¿Cómo vio a Warren Madrigal y Gustavo Herrera?

-Lo intentaron, como el resto del equipo no estuvieron claros, pero yo estoy conforme con el trabajo de ellos y con los que los sustituyeron.

-¿Qué piensa del cierre del campeonato?

-Ahora estábamos comentando en el camerino que hay equipos que no pueden darse el lujo de empatar en los próximos cinco partidos. Nosotros no estamos en esa situación, pero no debemos bajar los brazos. Lo que suceda con otros equipos de igual manera no nos importa. A nosotros nos importa nuestro presente y una de las metas es consolidar la clasificación, no hay nada definido.

-¿Cómo toma el espacio que está pidiendo la Selección de Costa Rica para preparar el cierre de la eliminatoria?

-El parón hay que hacerlo. La Selección ocupa todo el espacio posible. Debemos seguir trabajando, tenemos que programar partidos con los equipos que ya jugamos dos veces para mantener el ritmo. Ahora por la Selección hay que dar todo el espacio.

-¿Qué mensaje le da a la afición?

-Tenemos la afición más exigente del país. Pero también tenemos la afición que apoya más, eso quiero verlo el próximo domingo. Nosotros no ganamos solos desde el terreno de juego, esperamos que nuestra afición nos siga apoyando, ahora también entendemos que las expectativas no salieron como quisiéramos, pero invitamos a nuestra afición a seguir apoyándonos. Necesitamos la ayuda de todos.