Guadalupe vs. Saprissa: Hora, canal y todos los detalles del partido de los morados

Al Deportivo Saprissa le restan dos juegos en casa y la misma cantidad de visita para terminar la primera fase del campeonato. Esta noche, a las 8 p.m., cumple con la primera de las dos salidas que le quedan, al enfrentar en el Estadio Colleya Fonseca a Guadalupe. Juego determinante para los morados, que solo tendrán finales; así lo ven en el plantel, porque el objetivo es terminar en el primer lugar. Los morados buscan la cima y deben ganar todo lo que les resta para quedarse con el primer puesto. El compromiso se puede ver por Futv.

Guadalupe complicado Copiado!

Esta noche la faena no es nada sencilla, porque si Saprissa quiere el triunfo, a los guadalupanos les urge para alejarse del último puesto. Guadalupe es penúltimo en el certamen con 13 puntos, uno más que San Carlos, que se encuentra en el sótano. Hace cuatro fechas que los locales no conocen la victoria: empataron los últimos tres juegos, mientras que Saprissa viene de derrotar 2-0 a Puntarenas. “Tenemos que tratar de anotar; nosotros generamos jugadas de gol, porque hemos tenido bastantes opciones para concretar y desaprovechamos. Debemos tratar de ofender al rival y aprovechar el momento que nos otorga el funcionamiento”, dijo Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe.

Encendido Copiado!

Quien sí llega con gol es Orlando Sinclair, delantero de Saprissa, quien consideró que al jugar más minutos eso le ha ayudado a conseguir más anotaciones. Anotó el domingo anterior y es el artillero del equipo con cinco tantos. “Lo que me ha ayudado a marcar son los minutos, lo he dicho antes: si no juego, no puedo meter goles. Pero creo que el gol siempre lo he tenido: antes jugaba poco y concretaba, ahora juego más y voy a anotar más”, dijo Sinclair, quien añadió estar muy contento con su desempeño.

Por el goleo Copiado!

“El profe (Vladimir Quesada) me conoce desde niño, ha estado en varios procesos de divisiones menores, me conoce, sabe de mis cualidades y me da confianza estar con él. Es como un padre para todos nosotros. Por eso la alegría que tengo en la cancha, de estar suelto, de tener confianza, es por el respaldo que el técnico nos da”. Sinclair comentó que busca el goleo, es parte de sus objetivos, pero consideró que si no puede concretar y la mejor opción es asistir, lo va a hacer sin inconveniente.

Saprissa difícil Copiado!

Derrotar a Saprissa será una tarea complicada para Palomeque y sus muchachos, porque desde el Clausura 2020 Guadalupe no se impone como local a Saprissa; esa vez fue por 2-1, con doblete de Din John Arias. Mariano Torres anotó para los tibaseños.

Vuelve Vladimir Copiado!

Vladimir Quesada volverá a asumir un duelo con Saprissa en el estadio Colleya Fonseca, donde en el Apertura 2018 saboreó la victoria 0-2 con goles del ahora sancarleño Cristian Martínez y Ricardo Blanco, quien recién el pasado domingo volvió a las canchas tras siete operaciones y más de dos años sin jugar. En el último compromiso entre ambos, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, los tibaseños ganaron 3-1.

Los uniformes Copiado!

Guadalupe saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias azules. El portero lucirá camiseta, pantaloneta y medias verdes. Saprissa usará camiseta, pantaloneta y medias cremas. El arquero vestirá camiseta, pantaloneta y medias moradas.

Árbitra Copiado!

La árbitra del partido será Marianela Araya, quien estará asistida por William Arrieta y Marvin Meza. Carlos Salazar será el asistente arbitral, mientras que el VAR estará a cargo de Anthony Bravo y Víctor Ramírez será el AVAR.

Marianela Araya tendrá la responsabilidad de dirigir el juego de Guadalupe contra el Deportivo Saprisaa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

